«Российский кибербез: сможет ли экспорт решений стать точкой роста для рынка?»

Кибербезопасность — главный несырьевой экспортный продукт, который Россия может предложить миру. К такому выводу пришли участники 10-го ежегодного SOC Forum 2024, в работе которого впервые приняли участие эксперты по кибербезопасности из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и СНГ. По данным исследования ГК «Солар», в этих странах наиболее незащищенными от кибератак являются государственные услуги, органы исполнительной власти, сфера образования и транспорт.

Реально ли сегодня экспортировать российские подходы и решения на внешний рынок с учётом местной специфики? По мнению заместителя генерального директора Angara Security Ильи Четвертнева, у России есть большой положительный опыт в создании и защите государственных информационных систем и сервисов, а также в проведении программ по поиску уязвимостей за вознаграждение (Bug Bounty) для них.

«Экспорт продуктов — это долгий и сложный путь для наших поставщиков ИБ-решений, который потребует больших ресурсов и усилий всей отрасли. Ждать быстрого эффекта не стоит, но сейчас именно тот благоприятный момент для начала такой деятельности. Большинство средств защиты, разработанных в России, создаются с учётом большого опыта работы с зарубежными продуктами и, как результат, учитывают "набитые шишки" при работе с ними», — отметил Илья Четвертнев.

Банковский сектор и ритейл стали главными целями для кибератак в странах Глобального Юга, Южной и Латинской Америке. В 2024 году несколько национальных банков стран Африки пострадали от кибератак, последний кейс — вывод средств со счетов Национального банка Уганды. Российские компании имеют большой опыт в защите финансово-кредитной отрасли и могут помочь развивающимся странам в решении задач защиты критически важных объектов национальной инфраструктуры.

«Наши интеграторы имеют большой опыт работы с финансовым сектором. Они создают системы обеспечения информационной безопасности для финансовых организаций. У российских компаний есть практический опыт создания и сопровождения систем мониторинга и реагирования на инциденты ИБ. Мы умеем работать в нагруженных системах с использованием средств защиты информации как иностранных, так и российских производителей. Также отмечу, что российские интеграторы имеют опыт выполнения требований не только российских регуляторов (Банка России, ФСТЭК России), но и международных (PCI DSS, ISO 27001)», — добавил представитель Angara Security.

Оценивая конкурентные перспективы отечественных решений на фоне продуктов ведущих мировых производителей в сфере информационной безопасности, Илья Четвертнев подчеркнул, что в настоящий момент зарубежные решения обладают лучшим функционалом. Однако российские ИБ-компании не стоят на месте и также развивают технологический функционал своих продуктов.

Санкции и сложная геополитическая ситуация влияют на планы выхода российских ИБ-решений на международные рынки, и, к сожалению, не самым положительным образом, полагает Илья Четвертнев. Но некоторые страны заинтересованы в возможности выбора решений различных поставщиков, так как в настоящее время мы наблюдаем усиление киберрисков, считает заместитель генерального директора.

Оценивая перспективные направления экспорта, Илья Четвертнев отметил высокий уровень российских услуг, таких как аудит и консалтинг, проектирование систем защиты, анализ защищенности, большой класс решений, которые обеспечивают контроль доступа к сети пользователей и конечных устройств (NAC), проводят анализ сетевого трафика для выявления атак на периметре и внутри сети (NAD), защищают веб-приложения (WAF) и пр., а также удобство ИБ услуг по подписке (Managed Security Services, MSS), предлагающих клиентам индивидуальный подход и оперативное оповещение в рамках постоянного мониторинга и аналитики. Эти классы решений и услуги могут быть востребованы иностранными заказчиками в первую очередь.

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