Совместимость продуктов «Гарда» и СУБД Proxima DB повысит защищенность баз данных клиентов

Решения «Гарда» позволят заказчикам контролировать доступ к данным в СУБД Proxima DB и выполнять требования регуляторов по защите информации. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Группа компаний «Гарда» и Orion soft подтвердили совместимость продуктов. В результате совместных испытаний систем «Гарда DBF», «Гарда Маскирование» и Proxima DB в защищенной среде zVirt производители подтвердили работоспособность решений не только в физических, но и в виртуальных средах.

«Система “Гарда DBF” отслеживает действия привилегированных пользователей, позволяет выявлять попытки скрыть следы активности и блокирует подозрительные запросы к данным в режиме реального времени, – сказал Андрей Вишняков, директор по продуктам группы компаний «Гарда». – А “Гарда Маскирование” позволяет избежать компрометации данных при их передаче третьим лицам».

«Законодательство в части информационной безопасности ИТ-инфраструктуры регулярно меняется, требования становятся выше, а киберриски растут. Вместе с “Гарда” мы предлагаем рынку комплексные решения, которые помогут российскому бизнесу и государственным организациям отвечать пропорционально на современные вызовы кибербезопасности и соблюдать все необходимые меры защиты информационных систем», – отметил Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.

«Гарда DBF» защищает данные от хищения, утраты, утечки, уничтожения, изменения, блокирования, копирования и несанкционированного распространения. «Гарда Маскирование» обезличивает данные из СУБД для безопасной передачи третьим лицам. Proxima DB обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости и производительности, возможность автоматически развертывать различные кластерные конфигурации из пользовательского UI, предоставляет расширенные возможности по управлению резервным копированием через UI и расширениями PostgreSQL через дашборд.