Эксперты F.A.C.C.T. обеспечат дополнительные меры контроля проведения розыгрыша «Новогоднего миллиарда»

Лотерейный тираж года №1604 «Русского лото» — «Новогодний миллиард» — пройдет под дополнительным контролем экспертов компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями. Об этом CNews сообщили представители F.A.C.C.T..

Задача специалистов F.A.C.C.T. будет состоять в том, чтобы помимо установленных мер контроля, применяемых для всех розыгрышей лотерей, распространяемых «Столото», таких как независимая система контроля, установленная у организатора лотереи «Русское лото» — Министерства спорта России, тиражная комиссия, контроль со стороны Федеральной налоговой службы, дополнительными методами проверки удостовериться в том, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» примут участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями.

«Уже пятый год подряд специалисты компании F.A.C.C.T. проведут дополнительный, сверх установленных законодательно мер контроль базы билетов, участвующих в розыгрыше «Новогоднего миллиарда», чтобы проконтролировать честность проведения розыгрыша. Это самый ожидаемый тираж года «Русского лото», в котором разыгрывается крупнейший в российских государственных лотереях главный приз – 1 млрд руб., не менее 100 призов по 1 млн руб. и множество других денежных призов. К новогоднему розыгрышу «Русского лото» приковано внимание всей страны, и дополнительные меры контроля - еще одна возможность для участников убедиться в том, что выигрыш в государственных лотереях – это просто удача», — сказал руководитель центра развития обеспечения проведения лотерей «Столото» Анатолий Лиздунов.

«Специалисты Лаборатории компьютерной криминалистики F.A.C.C.T. проведут сверку базы проданных билетов с той базой, которая будет участвовать в розыгрыше 1604 тиража «Русского лото» для того, чтобы удостовериться в отсутствии появления в ней дополнительных билетов как после окончания продаж, так и после проведения розыгрыша. По итогам этой проверки наши эксперты должны подтвердить или опровергнуть полное совпадение и целостность баз до и после розыгрыша «Новогоднего миллиарда», а также наличие в них билетов, ставших выигрышными и выбранных для проверки случайным образом после формирования выигрышной комбинации», — отметил Павел Зевахин, специалист по реагированию на инциденты и цифровой криминалистике F.A.C.C.T.

С 2014 г. все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов России и Министерство спорта России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета России. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.