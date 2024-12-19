ГК «Гарда»: почти половина российских компаний обезличивают данные

Бизнес стремится минимизировать риски утечек данных, особенно на фоне усиления контроля со стороны регуляторов, показал опрос, проведенный группой компаний «Гарда». Однако 59% участников отметили, что пока не внедряли методы обезличивания, несмотря на их эффективность. В опросе участвовали более 100 человек. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Маскирование обеспечивает безопасность данных, снижает затраты на обслуживание и ускоряет бизнес-процессы, связанные с передачей данных. Чаще всего обезличивание требуется компаниям для безопасной передачи различных сведений подрядчикам или партнерам – это отметили 42% опрошенных, а еще 32% сказали, что технология необходима им для соответствия требованиям регуляторов.

ГК «Гарда» С какой целью применяется обезличивание данных?

При этом 42% опрошенных отметили, что пока еще не применяют системы маскирования. Среди тех, кто пользуется такими инструментами, 21% полагаются на ПО собственной разработки, 17% маскируют информацию с помощью специализированных решений, а 12% обезличивают данные встроенными средствами СУБД.

Специализированные системы – оптимальный подход к обезличиванию данных, потому что они работают быстрее и качественнее, чем маскирование с помощью скриптов, и не замедляют работу баз данных, как в случае использования встроенных средств.

«Обезличивание данных ‒ процесс на стыке зоны ответственности трех подразделений: ИБ, разработка и ИТ. При развитии комплекса “Гарда Маскирование” мы учитываем интересы всех трех сторон, ‒ сказал Артемий Новожилов, архитектор систем информационной безопасности группы компаний «Гарда». ‒ Информационная безопасность получает гарантированное маскирование без возможности восстановления исходных данных, разработка выигрывает за счет высокой скорости и качества получаемых синтетических данных, а ИТ-отделы ценят простоту внедрения и поддержки решения и отсутствие влияния на работоспособность СУБД».

Продукт «Гарда Маскирование» сертифицирован ФСТЭК и соответствует четвертому уровню доверия – половина опрошенных отметили наличие сертификата ключевым фактором при выборе решения по обезличиванию данных.