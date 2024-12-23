R-Vision расширяет партнерство с ведущими вузами России, подписав соглашения с 23 новыми учебными заведениями

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила о расширении партнерских программ с ведущими вузами России для повышения квалификации специалистов в области кибербезопасности. В 2024 г. R-Vision подписала соглашения с МИРЭА, Московский политехнический университет, МГТУ им. Баумана, МТУСИ, РГУ Нефти и газа им. Губкина, МИСИС, ВШЭ, РАНХиГС и др. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Компания R-Vision развивает направление подготовки специалистов в сфере информационной безопасности, уделяя особое внимание работе со студентами. В условиях дефицита кадров в отрасли необходимо не только обучать начинающих специалистов теоретическим знаниям, но и давать им практические навыки борьбы с современными киберугрозами. Поэтому перед техническими вузами стоит задача — предоставить студентам возможность получить практические знания и умения, которые дополнят их теоретическую базу.

В 2024 г. компания R-Vision расширила свои программы стажировки, открыв более 20 новых направлений. Благодаря этому количество стажеров возросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Кроме программ стажировки, R-Vision предоставляет студентам возможность пройти практику, которая может стать первым шагом к их будущему трудоустройству в компании. В 2024 г. более 40% молодых специалистов, прошедших стажировку, были приняты в штат, и на данный момент уже 100 студентов прошли практику в R-Vision.

Эксперты R-Vision не только помогают студентам развивать свои навыки, предоставляя им реальные задачи, но и активно участвуют в формировании образовательных программ в высших учебных заведениях. В частности, в таких престижных вузах, как Московский государственный лингвистический университет, Московский технический университет связи и информатики, Московский государственный технический университет «Станкин» и Финансовый университет при Правительстве России, уже проходят курсы лекций по информационной безопасности, которые стали неотъемлемой частью учебного процесса.

В 2024 г. сотрудники R-Vision провели 19 лекций для студентов из разных учебных заведений: Финансового университета при Правительстве России, МГЛУ, Московского политехнического университета, РГУ Нефти и газа имени Губкина, МГТУ «Станкин», РУДН, МЭИ и МТУСИ. Молодые специалисты узнали о принципах построения системы обеспечения безопасности (SOC), познакомились с технологиями, которые помогают автоматизировать процесс управления инцидентами в сфере ИБ, а также ознакомились с современными продуктами и профессиями в области ИБ, которые только зарождаются в России.

«За прошедший год компания R-Vision усовершенствовала процесс отбора и привлечения стажеров. Стажерские программы включают в себя полное сопровождение стажера: онбординг, регулярные встречи с ментором и HR-специалистом для подведения промежуточных итогов, а также помощь в построении карьерного пути, — сказала Маргарита Евсюкова, руководитель проектов по работе с образовательными организациями R-Vision. — В будущем команда R-Vision планирует расширять программу стажировок. Мы также стремимся активно участвовать в образовательных инициативах учебных заведений, делиться экспертизой и поддерживать молодых специалистов, стремящихся освоить мир информационной безопасности».