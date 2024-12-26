Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

Angara Security: фрод по бонусным программам

Злоумышленники часто используют личные кабинеты клиентов маркетплейсов в мошеннических целях. Компании проводят легитимные акции, предоставляют дополнительные привилегии постоянным пользователям: они могут оформить рассрочку на товары, получить повышенный кэшбек и др. Такими легальными возможностями пользуются и злоумышленники. Например, для хранения и вывода денег без привязки банковских карт, а также для оформления товаров в рассрочку на аккаунты других пользователей. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Как злоумышленники получают доступ к легитимным аккаунтам

Первый «вспомогательный» ресурс - утечки данных. Злоумышленники могут воспользоваться почтой/телефоном и собранными паролями для входа в аккаунт. Если учетные данные совпадут, а аккаунт не будет защищен вторым фактором, злоумышленник получит доступ к ресурсу.

Также пользователи сами продают свои аккаунты за 3-10 тыс. руб. Но это чревато тем, что злоумышленники могут взять рассрочку на товары и не выплатить ее. Кроме того, через чужие аккаунты мошенники выводят деньги, заработанные обманным путем.

Помимо прямого использования аккаунтов, злоумышленники их продают. Цена зависит от привилегий клиента маркетплейса, в среднем стоимость аккаунта доходит до 5 тыс. руб. Для покупки/продажи данных используют социальные сети, веб-ресурсы, но чаще других – Telegram-каналы и боты, что связано с длительной процедурой их блокировки.

В 2023 г. экспертами Angara Security было зарегистрировано 1,2% каналов с мошенническими схемами заработка от общего числа даркнет каналов, в 2024 г. эта цифра увеличилась до 3%.

Telegram блокирует такие каналы с некоторой периодичностью, но злоумышленники создают новые, создают зеркала ботов.

Рекомендации компаниям

Для обеспечения максимальной прозрачности бонусных программ не поможет введение физических бонусных карточек или чеков, однако можно предусмотреть ограничения на списание бонусов/баллов или лимит на количество покупок в день. В некоторых случаях стоит добавить в «Пользовательское соглашение» раздел «Ответственность сторон», в котором следует прописать штрафы или неустойки за рассрочки, чтобы защититься от чрезмерной эксплуатации системы пользователями и злоумышленниками.

Также можно периодически анализировать поведение покупателей, чтобы понять, в действительности ли это канал живого человека или его зарегистрировали недавно для абьюза системы. Как правило, злоумышленники совершают простые действия для имитации пользовательского поведения, например, пишут комментарии, задают вопросы к товарам. Более времязатратные действия они совершают за редким исключением, потому что у них есть большое количество аккаунтов, которые необходимо также «оживить».

Можно анализировать и другие параметры пользователей. Если после введения очередной бонусной программы будет зафиксирована аномальная ночная активность или резкая смена геолокации клиента, то велика вероятность, что аккаунт перехватили мошенники.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян

Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще