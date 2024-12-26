Innostage обеспечит безопасность новогоднего тиража «Мечталлион»

Розыгрыш новогоднего тиража флагманской лотереи «Мечталлион» состоится в начале 2025 г. под контролем центра противодействия цифровым угрозам Innostage SOC CyberART. Партнер бренда «Национальная Лотерея» по кибербезопасности обеспечивает непрерывный круглосуточный мониторинг защищённости внутренней технологической инфраструктуры компании, а также занимается ранним предупреждением таргетированных атак.

«Во время новогоднего розыгрыша лотереи «Мечталлион» особенно важно обеспечить его безопасность и прозрачность, чтобы чётко соблюсти наши принципы «Честно. Открыто. Для всех», — сказал Дмитрий Смирнов, руководитель подразделения информационной безопасности «Национальной Лотереи». — Поэтому мы усиливаем мониторинг за всеми видами угроз, привлекаем лучших экспертов для защиты интересов наших клиентов. При этом во время праздников мошенники нередко активизируются, ведь в Новый год люди особенно активны в интернете: все покупают подарки, рассылают поздравления, ждут новогоднего чуда, и могут забыть или не заметить мошеннических действий».

Эксперт «Национальной Лотереи» напомнил о том, что в период новогоднего ажиотажа нужно быть особенно внимательными, и не попасться на уловки злоумышленников.

«Призовой фонд праздничного тиража лотереи «Мечталлион» составляет миллиард рублей. Это привлекает как участников, приобретающих билеты, так и злоумышленников, пытающихся скомпрометировать мероприятие, подорвать доверие граждан к честности результатов, а также украсть деньги и личные данные пользователей», — отметил руководитель центра противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART Максим Акимов.

Эксперт по кибербезопасности обратил внимание, что увеличенные суммы выигрышей подстегивают интерес к розыгрышу, увеличивая нагрузку на ИТ-инфраструктуру.

«Злоумышленники создают фишинговые сайты, внешне неотличимые от официального ресурса лотереи, с очень заманчивым предложением. Чтобы хакеры и махинаторы не воспользовались ситуацией в своих целях, команда SOC обеспечивает круглосуточную защиту от любых попыток вмешательства в процесс розыгрыша и утечек данных. Мы применяем самые современные технологии и методики, чтобы гарантировать честность и безопасность лотереи для всех участников», — сказал представитель ИТ-компании Innostage Максим Акимов.

1 января 2025 г. «Национальная Лотерея» разыграет 1 млрд руб. на всех в новогоднем тираже «Мечталлион», включая гарантированный суперприз от 100 млн руб.