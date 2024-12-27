Программно-аппаратные комплексы Solar NGFW зарегистрированы в реестре Минцифры России

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, сообщила, что программно-аппаратный комплекс (ПАК) Solar NGFW вошел в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Все три модели аппаратной линейки – Solar NGFW HARD XXL, Solar NGFW HARD XL, Solar NGFW HARD L — зарегистрированы в реестре как «Комплекс «Межсетевой экран Solar» исполнение 2», номер реестровой записи №25781 от 20 декабря 2024. В реестр Минцифры России вносится отечественное программное обеспечение, которое могут использовать государственные организации и компании с повышенными требованиями к надежности ПО и оборудования.

Программный комплекс Solar NGFW был представлен рынку в апреле 2023 г., а с мая 2024 он доступен в программно-аппаратном исполнении. Ранее межсетевой экран нового поколения Solar NGFW вошел в РРПО софтверном программном исполнении, теперь продукт представлен в реестре Минцифры России также и в формате ПАК. Ранее ПАК Solar NGFW получил сертификат ФСТЭК России о соответствии требованиям к межсетевым экранам по профилю защиты типа «А» и профилю защиты систем обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты (ИТ.МЭ.А4.ПЗ, ИТ.СОВ.С4.ПЗ).

Развитие продукта Solar NGFW отвечает ключевым требованиям рынка, так как для комплексной защиты от атак на периметре сети требуются устройства, обеспечивающие необходимую производительность в условиях высоконагруженной ИТ-инфраструктуры. В портфель межсетевых экранов нового поколения «Солар» входят три модели в одноюнитовом исполнении. Они поддерживают требования к функциональности для задач сегментации сети, защиты периметра и реализации программ импортозамещения.

«Критичным фактором для успеха и производительности межсетевого экрана Solar NGFW является взаимодействие всех компонентов, через которые проходит трафик. Продукт обеспечивает защиту на периметре сети, поэтому любой сбой или потеря управляемости моментально влияют на бизнес-процессы. Понимая это, мы благодарим наших клиентов, которые на первых этапах разработки Solar NGFW делились ожиданиями от функциональности и системной обратной связью. Только в 2024 г. мы проработали более 300 технических заданий и спецификаций от клиентов. С опорой на нашу экспертизу, требования бизнеса и госсектора, обратную связь от партнеров мы продолжим совершенствовать продукт в наступающем году и поддерживать наших заказчиков в проектах по импортозамещению», — сказал Альберт Маннанов, руководитель продукта Solar NGFW ГК «Солар».

В ПАК Solar NGFW внедрен атакоцентричный подход «Солара» к разработке продуктов и сервисов кибербезопасности, основанный на опыте отражения угроз на защищаемые объекты. Продукт интегрирует сигнатуры из разных источников и использует экспертизу Центра исследований киберугроз Solar 4RAYS, который организовал непрерывный процесс обнаружения и разработки новых IPS-сигнатур. В 2024 году в Solar NGFW появилось более 800 сигнатур от Solar 4RAYS, адаптированных под ландшафт российских кибератак.

С июня 2024 г. «Солар» провел более 500 демонстраций ПАК и 153 пилотных тестирования для заказчиков в России. Интерес к решению проявляют крупный и средний бизнес финансового, энергетического, промышленного сектора, топливно-энергетического комплекса, а также госсектор.

В тестировании продукта также приняли участие ведущие интеграторы ИБ-рынка, сотрудники которых прошли сертификацию от «Солар». В 2025 г. компания открывает учебный центр, чтобы масштабировать обучение и сертификацию ИБ-инженеров для проектов по внедрению Solar NGFW.