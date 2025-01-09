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Интернет-магазин Softline станет первой площадкой для продаж сканера безопасности Security Vision

Интернет-магазин лицензионного программного обеспечения Softline начинает поставлять коробочное решение для комплексного управления уязвимостями Security Vision. Продукт доступен в трех версиях: на 100, 250 и 500 IP-адресов.

Сканер Security Vision включает обнаружение уязвимостей на активах, предоставление максимально подробной информации по выявленным уязвимостям и рекомендаций по их устранению (в т.ч. функционал по автоматизации обновлений), а также процесс контроля с подтверждением устранения, мониторинг сроков и SLA.

Продукт состоит из трех основных блоков (Asset Management, Vulnerability Scanner, Vulnerability Management):

  • Управление активами (Asset Management), в рамках которого происходит формирование базы активов, включая сканирование и обнаружение новых активов, их автоматическую идентификацию, инвентаризацию и управление жизненным циклом, а также выполнение автоматизированных действий по администрированию;
  • Сканирование на уязвимости (Vulnerability Scanner), в котором представлен собственный движок по поиску уязвимостей с возможностями ограничения времени и применения «окон» сканирования на Windows/Linux хостах, средах контейнеризации, прикладном ПО, сетевых устройствах, базах данных и др.;
  • Устранение обнаруженных уязвимостей (Vulnerability Management), включая автоматическое подтверждение устранения, автопатчинг и интеграцию с внешними Service Desk.

В коробочном решении пользователям доступен полный функционал за исключением возможностей, актуальных для крупных компаний со сложной ИТ-инфраструктурой, таких как конструкторы платформы и отказоустойчивый режим функционирования.

«Мы выпустили обновленный сканер Security Vision и наблюдаем большой интерес к нему со стороны рынка. Богатый функционал и наличие сертификатов ФСБ и ФСТЭК обеспечивают широкий спектр применения продукта. Настоящим шагом мы делаем сканер доступным для любого Заказчика — и большого, и малого, поскольку это важно, особенно сейчас», – говорит коммерческий директор Security Vision Екатерина Черун.

Выбор интернет-магазина Softline в качестве первой площадки для продаж сканера Security Vision неслучаен: Security Vision давно входит в пул приоритетных вендоров ведущего провайдера ИТ-решений и сервисов Softline. В рамках стратегического партнерства двух компаний происходит активное взаимодействие в части работы с заказчиками, включая широкую образовательно-консультационную деятельность, а также наращивание технической экспертизы по продуктам бренда Security Vision внутри Softline.

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