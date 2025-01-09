Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес
|

НКЦКИ переподписал с Positive Technologies соглашение о сотрудничестве

Positive Technologies и Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) переподписали бессрочное соглашение о сотрудничестве в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. НКЦКИ подтверждает, что все субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации могут продолжать передавать работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак в Positive Technologies, являющуюся старейшим центром ГосСОПКА класса А.

Отрасли, в которых находится наибольшее число организаций-объектов КИИ, представляют сегодня наибольший интерес для киберпреступников: на долю госучреждений, промышленных, финансовых, транспортных, телекоммуникационных и медицинских компаний в совокупности приходится не менее 44% успешных кибератак. Для защиты критических ИТ-инфраструктур федеральным органам власти, госкорпорациям, промышленным предприятиям и другим субъектам КИИ необходимо создавать собственные центры ГосСОПКА. Когда такой возможности нет, компании обращаются к услугам других организаций, с которыми НКЦКИ заключил соглашение – корпоративным центрам ГосСОПКА. Общий объем рынка услуг кибербезопасности по итогам 2023 года, по оценкам Центра стратегических решений, составляет 65,9 млрд руб. с приростом в 31,1%. При этом треть этого рынка составляют услуги, которые может оказывать субъектам КИИ центр ГосСОПКА класса А: расследование инцидентов, реагирование на них и их предотвращение, мониторинг ИБ, оценка защищенности компаний (включая пентест). В ретроспективе трех лет аналитики отмечают тенденцию к существенному росту доли такого типа услуг.

«В рамках договоренностей с НКЦКИ Positive Technologies может содействовать в реализации мер защиты объектов КИИ нашей страны, а также участвовать в обеспечении эффективной работы системы безопасности и непрерывного взаимодействия с ГосСОПКА. Благодаря нашей многолетней экспертизе в реагировании на атаки, их выявлении, противодействии и предотвращении компания уполномочена выполнять весь перечень функций, необходимых для обеспечения безопасности КИИ РФ, – отметил управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков. – Подписанное соглашение – первое в череде последующих: регулятор изменил требования к обязанностям корпоративных центров ГосСОПКА, которые зафиксированы в таких соглашениях, и запустил процесс их переподписания со всеми центрами ГосСОПКА в соответствии с историческим таймингом их появления».

Помимо функционирования в качестве центра ГосСОПКА Positive Technologies оказывает отечественным компаниям консультационную и методологическую поддержку в создании собственных центров ГосСОПКА, практическом обеспечении безопасности объектов КИИ и выполнении требований Указа №250, а также предоставляет набор необходимых для этого отчуждаемых технологий, в частности, продукты PT Platform 187 и «ПТ Ведомственный центр».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Украинские хакеры уничтожили инфраструктуру одного из старейших российских провайдеров. Сайт не работает, абоненты сидят без интернета

Как работает добровольная сертификация ИТ-решений для КИИ

В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями

Троян-шифровальщик нанес многомиллионный ущерб энергогиганту Halliburton. И на этом ущербе его беды не закончились

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Показать еще

Наука

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз

Вселенная расширится до окончательных размеров и все закончится «Большим замерзанием»
Показать еще