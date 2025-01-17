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Российская парфюмерно-косметическая сеть «Рив Гош» защищает данные при помощи «Кибер Бэкапа»

Система резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» внедрена в «Рив Гош» — российской сети парфюмерии и косметики. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Одним из важных направлений пересмотра бизнес-процессов компании, стартовавшего после 2022 г., стало обеспечение надежного резервного копирования, а одним из приоритетов — переход с зарубежного ПО на современное, полностью отечественное решение.

«Наша компания всегда стремилась внедрять передовые решения, что послужило дополнительной мотивацией для начала модернизации ИТ-инфраструктуры. В процессе модернизации предстояло заменить часть устаревших и необновляемых цифровых решений, приведя ИТ-ландшафт «Рив Гош» в соответствие с выбранной стратегией бизнеса и учетом внешних вызовов», — сказал руководитель группы администрирования серверов ООО «Рив Гош» Дмитрий Смирнов.

Ранее в «Рив Гош» были внедрены несколько зарубежных решений для резервного копирования и восстановления данных, однако их дальнейшее использование стало невозможным из-за ухода компаний с отечественного рынка и прекращения поддержки клиентов из России. В этой связи ИТ-отдел ритейлера выбирал отечественную СРК, не уступающую зарубежным решениям по надежности и функциональности.

Детально проанализировав отечественный рынок СРК, ИТ-команда ритейлера сделала выбор в пользу флагмана компании «Киберпротект» — системы резервного копирования «Кибер Бэкап». Одной из весомых причин внедрения решения стала его независимость от зарубежных разработчиков.

На текущий момент «Кибер Бэкап» защищает около 800 ТБ информации данных «Рив Гош». СРК неоднократно доказала свою надежность и эффективность в реальных условиях. Сотрудники ИТ-отдела парфюмерно-косметической сети регулярно проводят восстановление данных из резервных копий по разным причинам, будь то сбой информационной системы, ошибки пользователей или штатная необходимость восстановления архивных данных.

«После внедрения новой системы резервного копирования мы смогли защитить все критические области, которые стали уязвимы из-за санкционных ограничений и ухода из России зарубежных вендоров. Можно сказать, что мы вывели защиту данных на качественно новый уровень. Система работает стабильно, бесперебойно восстанавливая данные в любой нештатной ситуации», — отметил Дмитрий Смирнов.

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