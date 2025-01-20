Positive Technologies: стоимость популярного вектора атак хакеров стартует от $20 тысяч

Компания Positive Technologies выпустила исследование рынка дарквеба, в котором проанализировала цены на нелегальные киберуслуги и товары, а также затраты злоумышленников на проведение кибератак. Самый дорогой тип вредоносного ПО — шифровальщик: его медианная стоимость составляет $7,5 тыс. Особую ценность имеют эксплойты нулевого дня: нередко их продают за миллионы долларов. Однако чистая прибыль от успешной атаки может в среднем в пять раз превышать затраты на ее подготовку даже в условиях высоких цен.

По подсчетам экспертов, организация популярного сценария фишинговых атак с использованием шифровальщика обходится начинающим киберпреступникам минимум в $20 тыс. В случае, если подготовка к атаке начинается с нуля, хакеры арендуют выделенные серверы, приобретают подписку на VPN-сервисы и другие инструменты, чтобы создать защищенную и анонимную ИТ-инфраструктуру для управления атакой. Расходы также включают в себя покупку исходного кода ВПО или готового вредоноса по подписке, программ для его загрузки в систему жертвы и маскировки от средств защиты. Кроме того, злоумышленники могут обратиться за консультацией к опытным киберпреступникам, купить доступ к целевой инфраструктуре и данные о компании, воспользоваться услугами по повышению привилегий в скомпрометированной системе. Перечень товаров и опций, а также утекшее ВПО и инструкции к нему, представленные на теневом рынке, способны максимально упростить задачи новичкам.

Вредоносное ПО — один из основных инструментов в арсенале злоумышленников: 53% объявлений, касающихся таких программ, относятся к продаже. В 19% случаев предлагаются инфостилеры, предназначенные для кражи данных, в 17% — крипторы и инструменты обфускации кода, позволяющие скрываться от средств защиты, в 16% — загрузчики. Медианная стоимость подобных вредоносов составляет 400, 70 и 500 долларов соответственно. Самым дорогим ВПО является шифровальщик: его медианная стоимость — $7,5 тыс., при этом есть предложения за $320 тыс. Эти вредоносы в основном распространяются по партнерской программе (RaaS), участники получают 70–90% от выкупа жертвы. Чтобы стать партнером, нужно внести взнос — 0,05 биткойна (от 5 тыс. долларов); также необходимо иметь хорошую репутацию на теневом рынке.

Еще один популярный инструмент для атак — эксплойты: 69% объявлений на эту тему связаны с продажей, при этом с долей в 32% лидируют сообщения про уязвимости нулевого дня. В 31% случаев стоимость эксплойтов превышает $20 тыс. и может достигать нескольких миллионов долларов. Более низкие цены присущи доступам к корпоративным сетям компаний: 72% объявлений в этом сегменте относятся к продаже и 62% из них находятся в диапазоне до $1 тыс. Среди киберпреступных услуг наибольшей популярностью пользуется взлом ресурсов (49% сообщений): например, цены на компрометацию личного аккаунта в электронной почте начинаются от $100, корпоративного — от $200.

«На теневых площадках цены формируются двумя основными способами: либо продавцы сами определяют фиксированную стоимость, либо проводятся торги. Последние актуальны для эксклюзивных товаров, например для эксплойтов нулевого дня, — сказал Дмитрий Стрельцов, аналитик направления аналитических исследований Positive Technologies. — Ресурсы, на которых проходят сделки, тоже зарабатывают, в том числе с помощью собственных гарант-сервисов, временно удерживающих средства покупателя до тех пор, пока он не подтвердит получение товара или услуги. На многих площадках такие услуги оказывает кто-то из администраторов или пользователи с хорошей репутацией. За это они получают минимум 4% от суммы сделки — форумы сами устанавливают тарифы».

С учетом стоимости инструментов и услуг на теневом рынке, а также медианной суммы выкупа вымогателям, чистая прибыль злоумышленников от успешной атаки может составить $100–130 тыс., что в пять раз превышает расходы на подготовку. Для компании такой инцидент может обернуться не только затратами на выкуп, но и колоссальным финансовым ущербом в результате нарушения бизнес-процессов. Например, в 2024 году из-за атаки вымогателей серверы компании CDK Global не работали две недели, организация заплатила киберпреступникам $25 млн, при этом финансовые потери дилеров из-за простоя системы превысили $600 млн.