Исследование Innostage: большинство российских предприятий готовы использовать продвинутые системы мониторинга и управления безопасностью

Компания Innostage исследовала, как бизнес оценивает свою защищенность, основные потребности и барьеры в использовании систем физической безопасности, а также значение интегрированных решений.

Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2024 г., в нем приняли участие представители 34 компаний из сферы промышленности, ритейла, ИТ, ТЭК, логистики и других. Специалисты Innostage провели опрос респондентов и глубинные интервью, а также проанализировали другие экспертные источники. Результаты исследования представлены в отчете «Потребность компаний в комплексных решениях для защиты бизнеса». Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Согласно ответам респондентов, в большинстве компаний уже используют такие традиционные технические средства безопасности, как пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и системы контроля удаленного доступа (СКУД). Следующим этапом развития для них становятся более технологически продвинутые, интегрированные решения – в том числе, системы мониторинга и управления безопасностью.

64% респондентов проявляют интерес к комплексному подходу обеспечения безопасности с фокусом на интеграцию разнородных систем в платформе верхнего уровня. 14% респондентов отметили, что в их компаниях уже используются комплексные системы мониторинга и управления безопасностью, а 44% подтвердили востребованность таких решений. 20% участников опроса выразили интерес к созданию единого центра и системы мониторинга.

В то же время пока далеко не во всех компаниях максимально реализован потенциал комплексных систем безопасности. Только 8% респондентов указали, что в их организациях внедрен единый центр управления инфраструктурой безопасности для принятия экстренных решений, а 7% планировали создавать такую структуру.

Наиболее важной целью внедрения систем мониторинга и управления безопасностью названо формирование отчетов для анализа и корректировки регламентов безопасности – такой ответ дали 33% респондентов.

Среди других целей: гибкость мониторинга инфраструктуры и централизованное управление с настройкой оповещений (24%); контроль за соблюдением регламентов и действий исполнителей (24%); обеспечение единого окна для информирования о состоянии безопасности объектов филиальной сети (19%).

При этом почти 70% опрошенных указали, что с помощью подобных систем решаются проблемы недостатка информации об удаленных объектах, чрезмерных затрат на создание отчетов, использования устаревших инструментов.

Также аналитики Innostage выяснили, какой бюджет компании готовы выделять на приобретение комплексных систем безопасности. Большинство опрошенных указали приемлемую стоимость ПО систем мониторинга и управления физической безопасности в пределах от 7 до 15 млн руб.

28% при этом считают цену ниже 3 млн руб. настолько низкой, что она заставляет сомневаться в качестве продукта. Стоимость свыше 30 млн руб. хоть и создает ощущение выгодной покупки для 7% респондентов, готов рассматривать лишь 1% компаний.

Исследование Innostage подтвердило, что все компании нуждаются в качественных и надежных системах физической безопасности для защиты активов. Для подавляющего большинства из них комплексные решения являются перспективным этапом цифрового развития.

Приоритетными задачами при этом становятся интеграция систем физической безопасности с системами кибербезопасности и соответствие внедряемых модулей требованиям регуляторов.

Основным сдерживающим фактором при внедрении таких решений называется не отсутствие бюджета или низкая квалификация персонала, а недостаточная осведомленность топ-менеджеров о выгодах систем и недопонимание важности инвестиций в защиту.

«В 2025 г. мы увидим расширение применения комплексных систем безопасности, увеличение инвестиций в безопасность, а также ужесточение требований регуляторов. Все это будет способствовать, повышению эффективности комплексной защиты за счет оперативного мониторинга и устранения комбинированных угроз информационной и физической безопасности», — сказал эксперт по физической безопасности компании Innostage Дамир Гибадуллин.