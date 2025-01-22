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«ДиалогНаука» вошла в топ-20 крупнейших компаний России в сфере защиты информации по версии CNews

Компания «ДиалогНаука», системный интегратор в области информационной безопасности, заняла 16 место среди крупнейших компаний рынка в сфере защиты информации в России по итогам 2023 г. Рейтинг по выручке российских компаний был опубликован на крупнейшем интернет-портале в сфере высоких технологий в России и странах СНГ CNews в конце декабря 2024 г.

CNews традиционно публикует обзоры и рейтинги с ведущими игроками сферы информационных технологий и информационной безопасности. По итогам декабрьского рейтинга CNews Security выручка 100 крупнейших отечественных поставщиков решений в области информационной безопасности выросла на 30,7%.

Рейтинг российских компаний рынка информационной безопасности в рамках обзора «Информационная безопасность 2024» строится экспертами аналитического агентства CNews на основе опроса среди интеграторов, дистрибьюторов, а также разработчиков программных и технических средств защиты информации. Ведущие игроки рынка ранжируются по объему выручки за отчетный период.

«ДиалогНаука» заняла 16 место в рейтинге. Выручка компании по направлению ИБ в 2023 г. составила 5548 млн руб., что на 55,2% выше аналогичного показателя прошлого года.

«16 место в рейтинге показывает хороший результат работы всей нашей команды в 2023 г. Увеличение выручки подтверждает правильность выбранной стратегии развития компании как многопрофильного системного интегратора в сфере информационной безопасности», – сказал Виктор Сердюк, генеральный директор компании «ДиалогНаука».

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