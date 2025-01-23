Школьник раскрыл гигантскую уязвимость в мессенджерах. Под угрозой миллиарды людей по всей планете. Россияне частично в безопасности

15-летний исследователь безопасности выявил уязвимость в платформе Cloudflare, благодаря которой можно устанавливать местоположение пользователей мессенджеров. У этих сервисов миллиарды пользователей, и теперь их приватность под угрозой. Часть из них заблокированы в России.

Никакой приватности

15-летний исследователь безопасности под псевдонимом hackermondev, называющий себя Дэниэлом (Daniel), выявил гигантскую брешь в экосистеме Cloudflare. Он обнаружил ее в системе доставки контента (Content Delivery Network, CDN) этой компании и установил, что с ее помощью можно отслеживать местоположение пользователей мессенджеров.

У hackermondev есть свой профиль на GitHub, где он и изложил суть проблемы. По его словам, при помощи CDN Cloudflare можно точно определять, какой именно дата-центр используют мессенджеры для кэширования изображений, получаемых или отправляемых теми или иными пользователями. На основе этой информации можно устанавливать местоположение этих людей – конечно, приблизительное, но существенно сужающее зону поиска для тех, кто хочет вычислить место дислокации конкретного человека.

С заботой о россиянах

В своем блоге на GitHub hackermondev написал, что найденная им брешь в Cloudflare позволяет отслеживать местоположение пользователей целого множества сервисов. В качестве примера он привел социальную сеть Х, ранее известную как Twitter, а также мессенджеры Discord и Signal. Последний считается одним из самых защищенных в мире.

Dimitri Karastelev / Unsplash Некоторые сервисы, подверженные проблеме, в России недоступны

Каждый из этих трех сервисов к моменту выхода материала был недоступен для россиян без применения известных всем жителям страны технологий. Их в разное время заблокировал Роскомнадзор, так что, можно сказать, россияне частично защищены от потенциальной слежки через «дыру» в сети доставки контента Cloudflare.

Международный сервис отслеживания граждан

Hackermondev, также располагающий профилем на платформе для исследователей безопасности HackerOne, написал, что Cloudflare имеет обширное глобальное присутствие с сотнями дата-центров в 330 городах в более чем 120 странах мира. По его словам, у нее в 2,7 раза больше дата-центров, нежели у Google.

Он подчеркнул, что с высокой степенью вероятности ближайший ЦОД Cloudflare находится на расстоянии менее 160 километров от текущего местоположения жителя любой относительно развитой страны. Для неразвитых стран это расстояние примерно вдвое больше.

CDN Cloudflare – самая популярная в мире, она опережает всех конкурентов, включая Sucuri, Amazon CloudFront, Akamai и Fastly, пишет hackermondev. «Несколько месяцев назад меня осенило: если Cloudflare хранит кэшированные данные так близко к пользователям, можно ли это использовать для атак по деанонимизации на сайты, которые мы не контролируем», – написал hackermondev. Затем он провел серию экспериментов, которые наглядно показали, что это более чем действенный метод слежки. Иной раз злоумышленнику достаточно просто отправить изображение потенциальной жертве и взамен за пару мгновений получить приблизительное место ее расположения.

В два клика

В ходе экспериментов hackermondev установил местоположение ряда пользователей вплоть до города, где они в тот момент находились.

15-летний школьник создал собственное мини-ПО Cloudflare Teleport, при помощи которого отслеживал путь отправляемого им изображения до конечного дата-центра Cloudflare. Также он использовал софт Burp Suite.

Сам по себе факт того, что Cloudflare позволяет запросто установить примерное место дислокации миллиардов людей по всему миру, очень важен. Но еще более важно то, что потенциальному объекту слежки даже не нужно открывать сообщение с изображением – даже если на экране его устройства высветилось уведомление, этого уже достаточно для отслеживания.

Пока гром не грянет

К моменту выхода материала не было известно, как часто киберпреступники пользовались выявленной hackermondev «недокументированной функцией» CDN Cloudflare. При этом сама Cloudflare, как оказалось, была отлично осведомлена о проблеме как минимум в течение года, но ничего не предприняла для ее решения.

По словам hackermondev, первым об уязвимости Cloudflare уведомил другой ИБ-специалист с платформы HackerOne, но компания никак не отреагировала на него. Лишь после публикации hackermondev информации в интернете Cloudflare снизошла до сотрудничества.

Компания восстановила отчет другого участника HackerOne, устранила выявленную им брешь в своей сети и заплатила ему $200 (19,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 января 2025 г.). Аналогичную сумму получил и hackermondev.

Работы еще очень много

После исправления уязвимости с CDN Cloudflare хакер hackermondev нашел новую «дыру» в ней. Он переписал код своего инструмента Cloudflare Teleport, добавив в него поддержку сервисов с названием из трех букв, используемых россиянами для получения доступа в полноценный интернет. Это вновь открыло ему возможность отслеживать пользователей, но на этот раз в вдвое меньших масштабах – он смог «дотянуться» до 54% дата-центров Cloudflare.

Неутешительные выводы

Потенциал эксплуатации CDN Cloudflare с использованием атаки деанонимизации значителен, особенно для журналистов, активистов и людей, заботящихся о конфиденциальности, написал hackermondev в своем блоге. По его словам. Атака использует фундаментальные решения проектирования в системах кэширования и push-уведомлений, демонстрируя, как инфраструктура, призванная повышать производительность, может быть использована для инвазивного отслеживания.

Хотя Cloudflare исправил ошибку Teleport, а некоторые сервисы, включая Discord и Signal, реализовали меры по смягчению последствий атаки, основные риски все же остаются. «Любое приложение, использующее CDN для доставки контента и кэширования, может быть уязвимым, если не принять надлежащие меры предосторожности», – подытожил hackermondev,