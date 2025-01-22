«ЕСА ПРО» фиксирует утечки данных у небольших интернет-провайдеров по всей России

Российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис») выявила в начале 2025 г. несколько инцидентов утечек данных, затронувших небольших интернет-провайдеров, предоставляющие услуги связи в Московской, Владимирской, Ленинградской областях, а также в городе Симферополь. Об этом CNews сообщили представители ГК «Кросс технолоджис».

Новые утечки обнаружены благодаря автоматическому сервису для комплексной защиты от цифровых угроз Smart Business Alert (SBA).

Несмотря на то, что малые провайдеры могут не иметь такого же количества клиентов, как крупные игроки рынка, доверие и качество отношений между провайдером и абонентами остаются критически важными. Большой объем утечек подчеркивает необходимость серьезного подхода к защите данных клиентов, даже для компаний с меньшим числом абонентов.

Некоторые компании недооценивают риски, полагая, что их данные не представляют интереса для хакеров и мошенников. Однако, как показывает практика, мошенники уже начали использовать пробные звонки от имени провайдеров, предлагая продлить договоры через коды от «Госуслуг», что напоминает ранее распространенные схемы обмана с мобильными номерами.

В 2025 г. ожидается, что мошенники будут совершенствовать свои схемы, уделяя больше внимания персонализации своих жертв, ссылаясь на факты, которые, как они утверждают, известны только им. Это уже успешно работает в рамках схем, связанных с сообщениями от бывших или текущих руководителей и отделов кадров.

В случае утечки данных крайне важно быстро ее обнаружить и уведомить клиентов, чтобы защитить их от мошеннических действий и повысить доверие к компании. Ошибаться можно, но врать нельзя.

Кроме того, операторы персональных данных, включая интернет-провайдеров, могут столкнуться с серьезными штрафами за утечки данных и несообщение об этом в Роскомнадзор. Важно помнить, что соблюдение норм защиты данных – это не только юридическая обязанность, но и залог доверия со стороны клиентов.