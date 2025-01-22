Платформа «Вебмониторэкс» получила сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России

Комплексное средство защиты веб-приложений и API от российского разработчика Вебмониторэкс подтвердило соответствие требованиям, предъявляемым к межсетевым экранам уровня приложений. Об этом CNews сообщили представители «Вебмониторэкс».

Получение сертификата ФСТЭК России свидетельствует о том, что платформа «Вебмониторэкс» соответствует четвертому уровню доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий, а также требованиям к межсетевым экранам по профилю защиты типа «Г» четвертого класса защиты (ИТ.МЭ.Г4.ПЗ).

В основе платформы – решение класса WAF (продукт ПроWAF), которое может быть дополнено продуктами из линейки API Security (решения ПроAPI Структура, ПроAPI Тестирование, ПроAPI Защита), позволяющими централизованно управлять инфраструктурой API и реагировать на направленные атаки.

Продукт ПроWAF уже много лет используется российскими компаниями для защиты финансовых и платежных систем, электронной коммерции и высоконагруженных веб-приложений от кибератак, взломов и утечек данных. Продукт выделяется среди конкурентов не только возможностью работы под высокими нагрузками и качеством детекта: помимо анализа HTTP/HTTPS трафика и блокировки веб-атак, ПроWAF позволяет также провести инвентаризацию активов, сканирование периметра сети и уязвимостей, а также перепроверить стойкость системы защиты на разных вариантах реализации атаки.

Четвертый уровень доверия ФСТЭК России означает, что теперь платформа может использоваться и для защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), государственных информационных систем (ГИС) и информационных систем персональных данных (ИСПДн), а также для защиты автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), что необходимо для выполнения законодательных требований и реализации проектов по импортозамещению.

«Мы с самого начала стремились создать по всем характеристикам лидирующий продукт на рынке. И если отзывы наших заказчиков – это подтверждение превосходных функциональных возможностей, то получение сертификата ФСТЭК России – это подтверждение безопасности и эффективности самого программного кода продукта», — отметил Лев Палей, директор по информационной безопасности Вебмониторэкс.

Платформа «Вебмониторэкс» является частью продуктового портфеля более 100 партнеров-интеграторов и трех дистрибьюторов, поэтому доступна для любых компаний на всей территории России. Расширенная техническая поддержка также осуществляется для всех регионов страны в режиме 24/7/365.