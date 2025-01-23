Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Инфотекс» получила сертификат ФСБ на ViPNet SafeBoot 3.2

Компания «Инфотекс» сообщает о получении сертификата ФСБ России №СФ/517-5070 от 25 декабря 2024 г. на новую версию программного модуля доверенной загрузки (ПМДЗ) ViPNet SafeBoot 3. Сертификат выдан на основании положительного заключения ФСБ России, действующего до 1 октября 2034, и подтверждает, что модуль ViPNet SafeBoot 3 (версии 3.2) в исполнении 1 соответствует требованиям к механизмам доверенной загрузки ЭВМ по классу защиты II классу сервиса Б и может использоваться для защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 25 декабря 2027 г.

Кроме того, завершается сертификация ViPNet SafeBoot 3 (версии 3.2) по извещению об изменениях в рамках действующего сертификата ФСТЭК России №4673 от 10 мая 2023 г., который подтверждает соответствие ViPNet SafeBoot 3 требованиям к средствам доверенной загрузки, требованиям к профилю защиты средства доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода второго класса защиты, требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий по 2 уровню доверия. Завершение сертификации новой версии ViPNet SafeBoot 3 по требованиям ФСТЭК России планируется в I квартале 2025 г.

ViPNet SafeBoot 3 – новое поколение ПМДЗ, предназначенного для создания точки доверия к платформе и ее компонентам, а также к загружаемой операционной системе. Ключевыми задачами являются разграничение доступа к платформе, защита UEFI BIOS, контроль неизменности и защита компонентов персонального компьютера, а также организация доверенной загрузки штатной операционной системы.

Новая версия ViPNet SafeBoot 3 получила дополнительные функциональные возможности, которые выгодно отличают ее от предыдущих релизов: расширен список поддерживаемых электронных идентификаторов: добавлены JaCarta-2 SE и JaCarta Pro, реализован бездисковый режим работы, позволяющий ViPNet SafeBoot работать на Zero-Client платформах, не имеющих жесткого диска, добавлена возможность создания профиля загрузки для каждого пользователя с назначением времени доступа к ПК и загрузке ОС, реализована возможность отправки CEF-сообщения по протоколу syslog в любую SIEM систему.

В версии 3.2 также реализована возможность контроля целостности файлов на зашифрованных дисках по спецификации LUKS (Linux Unified Key Setup). В числе новых настроек контроля целостности аппаратных компонентов – контроль целостности дисков, контроль целостности системных таблиц UEFI, а также возможность поставить на контроль целостности сразу все элементы аппаратных компонентов. Благодаря взаимодействию с логическими томами LVM появилась возможность контролировать целостность разделов и использовать их для загрузки ОС.

ViPNet SafeBoot 3 может применяться для реализации проектов по защите аппаратных платформ по требованиям ИСПДн, ГИС, АСУ ТП и КИИ, а также систем, создаваемых по требованиям ФСБ России.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Школьник раскрыл гигантскую уязвимость в мессенджерах. Под угрозой миллиарды людей по всей планете. Россияне частично в безопасности

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

В России стремительно дешевеют ворованные базы данных – их стало слишком много

Var1 — новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML

Под видом рекламы проекта Open Source пользователям macOS и Linux загружается троян, ворующий 50 видов криптовалюты

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще