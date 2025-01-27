Ложка дёгтя в бочке мёда: онлайн-мошенники эксплуатируют популярность дубайского шоколада в своих схемах

Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали о наиболее распространённых мошеннических схемах, в которых злоумышленники используют спрос на дубайский шоколад как приманку. В частности, они могут выдавать себя за официальных поставщиков или независимых продавцов.

Подделки под официальных поставщиков дубайского шоколада. Злоумышленники создают фальшивые сайты, используя логотипы и другие элементы брендов службы доставки Deliveroo и компании Fix Dessert Chocolatier, официального производителя знаменитого дубайского шоколада. Фишинговые ресурсы нацелены на покупателей в ОАЭ, однако эксперты не исключают, что с такими подделками могут столкнуться пользователи и в других странах. Интернет-страницы имитируют официальные магазины, но, если оплатить заказ на таком ресурсе, деньги уйдут мошенникам, а покупатель не получит ничего.

Подделки под независимых продавцов. Мошенники также могут выдавать себя за онлайн-магазины, у которых якобы есть налаженная система поставок от официального производителя. Они создают сайты, на которых предлагают купить дубайский шоколад желающим по всему миру. Однако после оплаты обманутые покупатели не получают ничего.

«Злоумышленники постоянно эксплуатируют горячие темы в своих схемах, и дубайский шоколад — яркий тому пример. Чтобы обезопасить себя и не потерять платёжные данные и деньги, важно внимательно проверять подлинность интернет-магазинов и критически относиться к разного рода акциям. Нужно помнить, что онлайн-мошенники часто завлекают людей на поддельные ресурсы крайне щедрыми или уникальными предложениями, а также низкими ценами», — сказала Ольга Свистунова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» напоминает об основных правила кибербезопасности: проверяйте подлинность сайтов, прежде чем совершать на них покупки: обратите внимание на имя сайта в адресной строке; если ресурс неизвестный, лучше изучить отзывы покупателей; не переходите по ссылкам из сомнительных сообщений; установите на все устройства надёжное защитное решение, эффективность которого доказывается независимыми тестами и которое предотвратит переход на фишинговые или скам-ресурсы.