Продукты «Рутокен» совместимы с операционной системой UBLinux

Компании «Актив» и «Юбитех» провели серию тестовых испытаний, которые подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с семейством операционных систем UBLinux. По итогам тестирования компании подписали сертификат, подтверждающий корректность совместной работы решений. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

В частности, были протестированы устройства: «Рутокен» ЭЦП 3.0, смарт-карты «Рутокен» ЭЦП 3.0, Рутокен Lite, программный продукт «Рутокен Плагин» для работы с электронной подписью и аутентификацией в браузере. В ОС UBLinux подтверждена корректная работа Центра управления «Рутокен» — инструмента администрирования и управления устройствами из линеек Рутокен ЭЦП 3.0 и Lite.

Операционная система UBLinux представляет собой совокупность интегрированных программных продуктов, созданных на основе открытого программного обеспечения и ядра операционной системы Linux. Семейство систем предназначено для выполнения типовых задач сотрудников государственных и коммерческих организаций и может использоваться на рабочих станциях (АРМ, ноутбуки, тонкие клиенты, интерактивные информационные панели, промышленные компьютеры и т.д.) и серверном оборудовании.

Совместное использование устройств «Рутокен» с операционной системой UBLinux обеспечивает пользователям безопасный доступ в среду ОС за счет двухфакторной аутентификации, а также защищенное хранение электронной подписи. Активные криптографические токены и смарт-карты «Рутокен» ЭЦП 3.0 позволяют генерировать неизвлекаемые ключи электронной подписи и выполнять криптографические операции «на борту» устройства, токена или смарт-карты без копирования закрытого ключа в память компьютера. Эти возможности особенно важны для владельцев критической информационной инфраструктуры.

Совместимость с UBLinux решения «Рутокен Плагин» обеспечивает работу электронной подписи, шифрования и строгой двухфакторной аутентификации в браузере с использованием устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0.

Ксения Шаврова, ведущий менеджер по сопровождению партнеров и клиентов компании «Актив»: «Наша компания рада сотрудничать с производителями российских операционных систем. Использование устройств из актуальной линейки «Рутокен» ЭЦП 3.0 позволяет пользователям ОС UBLinux без каких-либо ограничений, применять устройства «Рутокен» в качестве защищенного носителя ключевой информации, средства формирования электронной подписи и аутентификации».

Игорь Лютый, генеральный директор компании «Юбитех»: «Мы открыты для сотрудничества с разработчиками российского программного обеспечения и производителями оборудования. Безусловно, использование средств защиты информации, разработанных Компанией «Актив», позволит пользователям семейства операционных систем UBLinux эффективно и безопасно выполнять свои рабочие задачи».