Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

ИТ-компания Innostage реализовала проект по киберзащите горнодобывающего предприятия

Innostage, ИБ-интегратор, внедрил систему NextSTage KII на одном из горнодобывающих предприятий страны, включенном в список объектов КИИ. Внедрение такой системы позволяет улучшить управление и защиту критической информационной инфраструктуры, обеспечивая соответствие требованиям законодательства и повышая общую безопасность предприятий. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

NextSTage KII (Innostage KII) — комплексное ИБ-решение, реализованное на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга LANSOFT) специально для обеспечения безопасности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры стратегических отраслей и предприятий государства. NextSTage KII предназначена для автоматизации категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, а также моделирования угроз безопасности информации с целью оперативного выявления потенциальных уязвимостей и снижения цифровых рисков.

Внедрение ИБ-решения Innostage на базе платформы управления бизнес-процессами BPMSoft отвечает ряду важных операционных ИТ-задач заказчика. Среди них: расширение системы категорирования объектов КИИ для подключения технологических площадок и переход от ручного заполнения данных к автоматизации сбора и актуализации информации о составе ОКИИ с площадок горно-обогатительного комбината.

Проект по внедрению NextSTage KII стартовал в июле 2024 г. и уже через три месяца привел к достижению таких результатов, как: сбор информации о составе ОКИИ в технологическом сегменте в ГОК, актуализация информации об ОКИИ для ФСТЭК (необходимо в течение 20 дней после изменений), проведение классификации информационных систем персональных данных (ИСПДн) и построение моделей угроз ИБ в соответствии с методическими рекомендациями ФСТЭК России.

Реализация обновленного функционала модуля ОКИИ и модуля моделирования угроз на базе платформы NextSTage KII оптимизировала контроль деятельности по категорированию, а также процессы по автоматизации расчета показателей, сбора данных об ИТ-активах, актуализации сведений по категорированию, оперативной подготовки отчетной документации и построения модели угроз в соответствии с методическими рекомендациями ФСТЭК.

Оптимизация процессов по обработке большого объема данных по бизнес-процессам и объектам КИИ произведена за счет построения базы активов и связей между ними, а также за счет интеграции с инфраструктурными сервисами, СЗИ, АВЗ или загрузки XLS файлов.

Преимуществами системы также являются контроль за деятельностью по категорированию ОКИИ: формирование комиссии, назначение задач, контроль (на уровне АК и ГОК), оперативная подготовка документов в соответствии с требованиями регулятора (ФСТЭК 236), автоматизированная разработка моделей угроз в соответствии с требованиями ФСТЭК и ФСБ России. Для формирования модели угроз используются тактики и техники матрицы MITRE ATT&CK, совмещенные с методикой ФСТЭК России, и предоставляются готовые шаблоны и методические подсказки для ускорения процесса создания моделей угроз.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов

Более 18 тысяч хакеров заразили свои ПК при попытке установить компилятор вредоносных программ

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще