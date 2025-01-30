На Ozon, Wildberries и «Авито» по паспорту. Россиян хотят заставить регистрироваться в онлайн-магазинах и сайтах объявлений через «Госуслуги»

Власти хотят обязать россиян регистрироваться на маркетплейсах и досках объявлений исключительно через «Госуслуги». Преподносится новая инициатива, как и большинство подобных, под видом борьбы за безопасность пользователей. Обязательная регистрация на «Госуслугах» не прописана в законодательстве, и решение о создании или удалении профиля на ЕПГУ принимает исключительно пользователь, хотя в последнем ему иногда мешают.

Покупать и продавать через «Госуслуги»

Российские власти рассматривают инициативу по запрету россиянам регистрироваться на маркетплейсах и сайтах с объявлениями (классифайдах) с использованием личных почтовых адресов и номеров телефонов, как это реализовано сейчас. Forbes пишет, что новая инициатива подразумевает регистрацию на таких порталах исключительно с использованием профиля на «Госуслугах».

Новшество прописано в подготовленных российским правительством комплексе антимошеннических поправок», который содержит изменения к массе действующих в стране законов. В их числе – законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Что не менее важно, одними только досками объявлений и интернет-магазинами все не ограничивается. Если новая идея будет принята, то у россиян отберут возможность регистрироваться любым удобным им способом еще и на сайтах по поиску работы и предложению услуг.

Под соусом борьбы за безопасность

Как пишет Forbes, в настоящее время пакет антимошеннических поправок, разработанный в правительстве, проходит межведомственное согласование, узнал Forbes. CNews неоднократно писал, что большинство подобных инициатив преподносятся властями россиянам как меры борьбы за безопасность в интернете.

Администрация Вологодской области Новые поправки существенно усложнят россиянам пользование интернетом

Нынешние нововведения исключением не стали. Новые антимошеннические поправки к действующему российскому законодательству в ноябре 2024 г. анонсировал вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, правительство совместно с Центробанком и не без содействия правоохранительных органов разработали перечень мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

Как сообщили Forbes в Минцифры, ведомство в настоящее время обсуждает новый комплекс мер. По словам представителей министерства, документ «еще в работе».

Или «Госуслуги», или биометрия

Пока новые антимошеннические поправки не приняты, сохраняется вероятность, что власти сохранят хотя бы частичную гибкость процесса регистрации на досках объявлений, маркетплейсах, сайтах по поиску работы и пр. Источники издания в не названных интернет-компании и отраслевой ассоциации, осведомленные о тексте поправок, утверждают, что регистрацию через «Госуслуги» власти все же хотят сделать обязательной. Альтернативой будет необходимость подтверждения личности при помощи биометрии.

«У пользователей маркетплейсов и досок объявлений будет возможность при желании включить двухфакторную аутентификацию и выбрать для входа биометрию вторым фактором защиты. Тем, кто захочет разместить объявление, нужно будет подтвердить свой профиль с помощью «Госуслуг». Таким образом, разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее. Регистрация передачи SIM-карт третьим лицам на «Госуслугах» должна ограничить возможности для мошенников, которые используют чужие номера в преступных схемах», – сообщили Forbes в Минцифры.

В законе не прописано

К моменту выхода материала не было известно, заставят ли россиян, у которых уже есть регистрация на перечисленных сайтах, в обязательном порядке привязывать к ранее созданным профилям личный аккаунт на «Госуслугах». Также нет данных, что будет, если пользователь откажется это делать.

Наличие профиля на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) пока не является обязательным требованием к человеку, являющемуся гражданином России. Ни один из действующих в стране законов не обязывает россиян пользоваться порталом или иметь зарегистрированный на нем профиль.

Также у них есть возможность в любое время по собственному желанию удалить свой профиль на «Госуслугах». Однако, как показала практика, этой возможности запросто можно лишиться – весной 2023 г., когда был принят закон об электронных повестках, кнопка «Удалить профиль» внезапно исчезла с «Госуслуг», как и все упоминания о ней, и для избавления от профиля на портале приходилось подавать заявление в МФЦ. Позже заветную кнопку вернули.

Все против

Список антимошеннических поправок содержит массу новых ограничений и лимитов. Например, работники банков, операторов связи, маркетплейсов и интернет-магазинов больше не смогут пользоваться иностранными мессенджерами для общения с клиентами. А еще они будут обязаны регистрировать на «Госуслугах» «использование отечественных мессенджеров в рабочих целях», пишет Forbes.

«Если кто-то напишет от имени банка через такой мессенджер, это явный признак мошенничества. Официальная связь будет только через проверенные каналы от верифицированных сотрудников», – заявили изданию в Минцифры.

Новые инициативы российских властей столкнулись с массовой критикой. Так, по мнению участников рынка, они могут привести к различным неприятным последствиям для бизнеса.

В частности, требование регистрации через «Госуслуги» приведет к «общему падению конверсии на отечественных сервисах объявлений "как минимум на 50%"», сообщили изданию в Ассоциации больших данных (в числе участников – МТС, «Билайн», «Мегафон», «Яндекс», «Ростелеком» и «Сбербанк»).

«Это существенно сократит количество пользователей и рекламные бюджеты, а значит, и возможности компаний по налоговым отчислениям в бюджет страны», – подчеркнули представители Ассоциации.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил изданию, что инициатива по запрету иностранных мессенджеров для работы может «критично сказаться на всем ретейле». По его словам, мессенджеры – сервисы, в которых «происходит большая часть коммуникаций с клиентами. «Бизнес в свое время интегрировал многие свои процессы в эти каналы коммуникации, клиентам это удобно. На наш взгляд, необходимо продолжать последовательно выстраивать регулируемую политику в этой сфере вместо жестких ограничений и запретов», – добавил Соколов.

В «Авито» раскритиковали идею заставить пользователей подключать биометрию в качестве средства двухфакторной авторизации в компании отметили. Что не все россияне хотят сдавать биометрию – CNews писал, что в августе 2023 г. жители страны даже парализовали работу МФЦ во многих регионах, выстроившись в огромные очереди для написания заявления на запрет передачи своей биометрии в Единую биометрическую систему.

В «Авито» отметили, что проверка по биометрии повлечет новые траты для бизнеса, а россияне, не желающие отдавать государству биометрию, перейдут в другие каналы связи для совершения сделок. «Важно разрешить платформам отправлять на обязательную дополнительную проверку по биометрии тех пользователей, которые потенциально нарушают правила (т.е. тех, на кого пожаловались другие пользователи) или чей профиль, возможно, взломали. Сейчас такая возможность у бизнеса отсутствует. Так мы сможем сохранить баланс, не нагружая пользователей избыточными проверками и значительно повышая безопасность», – сказали Forbes представители «Авито».

Операторы связи тоже высказали свое недовольство новыми инициативами. В «Мегафоне» заявили CNews, оператор «в целом» поддерживает нововведения, но добавили, что буквально каждый законопроект из предложенного пакета антимошеннических поправок требует детальной проработки и обсуждения, «чтобы нововведения не привели к неудобствам потребителей услуг связи». «Мошенники мигрируют в мессенджеры. Доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%. Три года назад этот показатель не превышал 1%. При этом оператор связи не имеет технической возможности фильтровать звонки и защищать абонента в мессенджерах, а сами владельцы таких интернет-сервисов предпринимают недостаточно усилий для защиты наших общих клиентов», – сообщили CNews представители «Мегафона».