Полиция и ФСБ требуют доступ к данным и переписке россиян в обход суда и Уголовного кодекса. Экстренно готовятся новые законы

МВД подготовило поправки к российскому законодательству, наделяющие его сотрудников доступом к личной информации россиян, включая переписку, без санкции суда. Эксперты считают, что в случае их принятия начнутся злоупотребления со стороны силовиков, а те утверждают, что все делается ради безопасности граждан. Под тем же соусом двумя годами ранее подавались поправки к закону «О связи», позволяющие людям в погонах требовать у операторов связи данные о текущем местоположении абонентов.

Тайна личной переписки с прошлом

Российские силовые структуры хотят наделить сами себя правом и возможностью получать данные с электронных устройств россиян до решения суда, то есть, фактически, без такового. Это касается, в том числе и личной переписки граждан, хотя она, как известно, защищена так называемой «тайной личной переписки», нарушение которой – это ст. 138 УК РФ.

Министерство внутренних дел России (МВД) оперативно готовит поправки к действующему законодательству, чтобы не менее оперативно читать переписку до судебного предписания, пишет «Коммерсант». Изменения планируется внести в закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (ОРД) от 1995 г., и это важно в том плане, что в случае их принятия любая передаваемая через интернет информация будет приравнена к сведениям, необходимым для проведения следственных мероприятий.

В этом случае силовики получат ключи от дата-центров, облачных хранилищ, а также данных, накапливаемых операторами сотовой связи. В подготовленных МВД поправках упоминаются и «другие электронные носители», но не поясняется, что именно под ними подразумевается.

Безопасность важнее приватности

Предоставляемая самим себе возможность быстро взламывать чужие хранилища и переписку объясняется силовиками заботой о безопасности граждан России. Продвигая свои поправки, они напирают на то, что в России растет количество преступлений, совершенных через интернет, и что многие из них совершаются через сервисы подмены IP-адреса, то есть через VPN. К чему это уточнение, авторы поправок не уточняют.

Фото: Госдума Личная информация россиян совсем скоро может стать «общественной»

Таким образом, если кто-то из россиян по тем или иным причинам попал во внимание силовых структур, и в его отношении проводятся оперативно-розыскные действия, то вся его переписка станет открытой книгой для людей в погонах, и никакое разрешение суда им для этого на начальном этапе не понадобится. А проводить ОРД могут сотрудники не только МВД, то есть полиции, но и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По словам собеседников издания из юридической отрасли, изменения дадут правоохранительным органам возможность без промедления приступить к расследованию, не дожидаясь разрешения суда. Оно потребуется в любом случае, но получить его можно будет и постфактум, сообщил «Коммерсанту» партнер юрфирмы «Братья Яблоковы» Артем Яблоков.

Что будут взламывать, и как защититься

Новые поправки не подразумевают насильный отъем у россиян, например, их смартфонов или ноутбуков, если нет постановления о проведении обыска или личного досмотра. Но силовики все равно смогут получать удаленный доступ к личным гаджетам физлиц, рассказал изданию глава компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. С его слов, то же будет касаться данных, накопленных провайдерами проводного интернета и операторами мобильной связи. «Под действие проекта подпадает и трафик: история выхода в сеть, передаваемые через мессенджеры данные, работа с внешними облачными сервисами и т. д.», – добавил он.

Пока невозможно предположить, как именно россиянам можно защитить свою информацию от пристального внимания силовиков, желающих изучить ее без санкции суда. Вероятно, наиболее надежным способом будет удаление всей информации из облаков и памяти устройств, способных подключаться к интернету, до принятия новых поправок, и хранить ее на локальных устройствах в зашифрованных архивах с неподбираемыми паролями.

Когда одного закона о слежке недостаточно

Подготовленные МВД поправки к закону об ОРД – это второй по счету широкий шаг силовиков к тотальной слежке за россиянами, сделанный за последние годы. Первым тоже стали поправки, но к закону «О связи», изменяющие статью «Тайна связи», подготовленные Минцифры в феврале 2021 г. и принятые всего лишь четыре месяца спустя. Они позволяют следователям в рамках оперативно-розыскных мероприятий получать информацию у операторов связи о текущем местоположении абонентов.

Помимо этого, согласно тексту закона, без ордера силовикам отныне доступны еще и сведения об объемах и стоимости услуг, оказанных операторами связи. Под этим, вероятно, будет подразумеваться информация о направлениях вызовов.

Власти аргументировали принятие этих изменений очередной заботой о безопасности граждан, преподнеся это как средство для упрощения поиска пропавших людей.

Собеседники издания в юридической отрасли считают, что новые послабления для силовиков по части процедуры получения доступа к информации «чреваты злоупотреблениями» со стороны представителей силовых структур. В ИТ-сфере новшество считают избыточным – гендиректор провайдера RuVDS Никита Цаплин напомнил изданию, что уже сейчас у силовиков есть доступ к пользовательским данным благодаря устройствам ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) и СОРМ (система оперативно-разыскных мероприятий). Действующее законодательство обязывает операторов связи интегрировать это «железо» в свою инфраструктуру.