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Никита Андреянов назначен заместителем генерального директора по продуктовой политике Crosstech Solutions Group

Российский разработчик решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних угроз Crosstech Solutions Group сообщает о назначении Никиты Андреянова на должность заместителя генерального директора по продуктовой политике. Никита работает в компании с 2020 г., ранее занимал должность технического директора и руководил инженерным центром, проектным офисом и центром управления сервисами. В его зону ответственности входило три направления: внедрение, сопровождение продуктов компании и обучение пользователей. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group.

На новой позиции Никита Андреянов сосредоточится на разработке и внедрении единой продуктовой политики компании. Ключевыми задачами станут: совершенствование существующих решений, создание новых уникальных продуктов, усиление позиций Crosstech Solutions Group на рынке информационной безопасности.

«Формирование стратегии развития продуктов — это моя основная цель в новой должности на ближайшее время. Кроме того, предстоит внедрить единые практики по развитию решений, внести необходимые корректировки в их бизнес-планы и усовершенствовать продуктовый цикл, чтобы быстрее и эффективнее выводить продукты на рынок», — сказал Никита Андреянов, заместитель генерального директора по продуктовой политике компании Crosstech Solutions Group.

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Никита Андреянов назначен заместителем генерального директора по продуктовой политике

На предыдущих местах работы Никита реализовывал комплексные проекты в топ-10 банках России, а также в компаниях РБК-500. Окончил НИУ МИЭТ по направлению «Информационная безопасность».

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