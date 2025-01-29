Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность Цифровизация Электроника
|

SpyNote, Mamont, NFCGate: три программы, которые определяют российский ландшафт финансовых угроз для владельцев Android-устройств в 2025 году

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали самые распространённые финансовые киберугрозы, которые были нацелены на российских пользователей Android в 2024 г. и остаются актуальными в начале 2025 года. Среди них: троянец с функциями удаленного доступа, мобильный банковский троянец и вредоносная версия утилиты для анализа NFC-трафика*. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Модификация NFCGate. В конце 2024 г. в России получила широкое распространение вредоносная кампания, которая остается актуальной в начале 2025 г. В ее рамках атакующие рассылают в мессенджерах под видом полезных приложений вредоносную версию утилиты для анализа NFC-трафика — NFCGate. После запуска фальшивого приложения жертву просят, якобы для верификации, приложить свою банковскую карту к смартфону и ввести PIN-код на фишинговой странице, которую отображает программа. В этот момент злоумышленники получают возможность снимать деньги с карты жертвы в банкоматах. С конца ноября 2024 г. по январь 2025-го эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили почти 80 новых вредоносных образцов модифицированной версии NFCGate.

«Эта кампания представляет собой яркий пример глобализации кибермошенничества, поскольку некоторое время назад похожая схема и похожий зловред использовались в атаках за рубежом. Злоумышленники, которые ранее атаковали российских пользователей, обратили внимание на опыт "коллег” и методы, доказавшие свою эффективность, а затем адаптировали их для своих целей. Таким образом в киберпространстве появились версии троянов, которые используют одни техники, но созданы разными разработчиками. Поэтому вендорам, регуляторам и правоохранительным органам необходимо делиться информацией, чтобы иметь возможность как можно быстрее реагировать на новые уловки и принимать меры противодействия», — сказал Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

Mamont. Этот мобильный банковский троянец стал активно применяться злоумышленниками только в 2024 г. Существует много схем его распространения, например некоторые модификации этой программы злоумышленники рассылают с украденных Telegram-аккаунтов. Зловред мимикрирует под различные полезные приложения, например под трекеры доставки, и запрашивает доступ к СМС и push-уведомлениям на заражённом устройстве, после чего активно пользуется ими для кражи средств пользователей через СМС-банкинг. При этом отдельные модификации вредоноса «научились» перехватывать коды подтверждения для входа в Telegram-аккаунты. В течение года активность зловреда только увеличивалась: в четвертом квартале 2024 г. количество атак с использованием Mamont выросло больше чем в три раза по сравнению с первым. Речь идет о сотнях тысяч атак (данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» для Android-устройств в 2023 и 2024 гг.)

«В 2024 г. доля пользователей Android, столкнувшихся с самыми разными, не только финансовыми, мобильными угрозами, увеличилась на 11% по сравнению с 2023 г. Одним из ключевых трендов стало то, что злоумышленники начали еще активнее распространять зловредные приложения в мессенджерах — под видом полезных приложений. Владельцам смартфонов крайне важно задумываться о цифровой безопасности своих девайсов и придерживаться базовых правил: не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных переписок, загружать приложения только из официальных магазинов, а кроме того, регулярно обновлять установленные программы и ОС и, конечно, использовать защитное решение на всех своих устройствах», — сказал Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

SpyNote. Это шпионcкая программа с функциями удаленного доступа. Троянец популярен у злоумышленников, которые нацелены на платежные данные владельцев Android-устройств. В частности, его применяют телефонные мошенники для кражи учетных данных от онлайн-банкинга. По данным «Лаборатории Касперского», в 2024 г. количество атак с использованием SpyNote в России выросло почти в девять раз по сравнению с 2023 г. и исчислялось сотнями тысяч.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

В Windows найдена огромная дыра, которая любого пользователя превращает в администратора. Защиты толком нет

Разозленные наглостью ИИ-компаний сайты тайком внедряют новое оружие против поисковых роботов

В 4G и 5G найдены более сотни уязвимостей, способных вывести сети из строя на территории целых городов

Более 18 тысяч хакеров заразили свои ПК при попытке установить компилятор вредоносных программ

Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще