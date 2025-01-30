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Linx Cloud запустил сервис по обучению информационной безопасности из облака

Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx объявил о выводе на рынок нового сервиса по обучению информационной безопасности. Сервис позволяет запускать обучающие курсы и имитировать фишинговые атаки для освоения основ информационной безопасности сотрудниками заказчиков.

Linx Cloud расширил портфель услуг сервисом Security Awareness, который предоставляет возможность клиентам повысить осведомленность сотрудников в вопросах киберугроз. Сервис позволяет запускать из облака более пятидесяти курсов для обучения специалистов. С их помощью сотрудники могут получить информацию об актуальных киберугрозах, методах действий злоумышленников, научиться грамотно обращаться с данными и конфиденциальной информацией.

Также сервис дает возможность компаниям имитировать рассылки фишинговых писем и вирусные вложения. В распоряжении заказчиков есть набор шаблонов фишинговых писем, в настройках можно выбрать конкретных сотрудников, время рассылки и другие параметры, а после рассылки отследить статистику и автоматически назначить дополнительное обучение попавшимся на обман.

Сервис позволяет отслеживать результаты обучения и тестирования сотрудников на их индивидуальных страницах.

«Количество фишинговых атак в России в 2024 г., по данным аналитиков, выросло более чем в 4 раза. Чтобы сотрудники компаний реже становились жертвами фишинга, крайне важно обучать их основам ИБ. Сервис, который мы запустили, дает все возможности для этого, сочетая теорию и практику. И мы видим существенный спрос на этот сервис среди наших клиентов», – отметил руководитель отдела информационной безопасности Linx Cloud Григорий Филатов.

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