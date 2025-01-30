Выручка «Кода Безопасности» выросла на 38%

По итогам 2024 г. отечественный ИБ-вендор «Код Безопасности» увеличил выручку до 12,7 млрд руб., что на 38% больше показателей в 2023 г. Основная часть дохода – 79% – была получена за счет продаж продуктов из сегмента безопасности сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Наиболее востребованными решениями среди заказчиков стали NGFW «Континент 4» и аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент 3», на чью долю пришлось 77%, или чуть менее 10 млрд руб. 15% выручки принес сегмент защиты рабочих станций и серверов, в том числе средство защиты информации Secret Net Studio и программно-аппаратный комплекс «Соболь» (оба – по 7%, что составляет около 2 млрд руб.).

«Срез продаж отражает тенденцию, которая существует на российском рынке информационной безопасности. В первую очередь заказчиков интересует сетевая безопасность, особенно Межсетевой экран нового поколения (NGFW), поскольку это устройство предназначено для защиты больших ИТ-инфраструктур, имеет широкую функциональность и централизованное управление, что востребовано крупными компаниями», – сказал генеральный директор «Кода Безопасности» Андрей Голов.

Продукты «Кода Безопасности» пользуются спросом среди критически важных для страны отраслей экономики. Организации финансового сектора приобрели продуктов компании на сумму более 3 млрд руб. (24,2%), ИТ и телеком – 2,6 млрд руб. (20,6%), органы государственной власти и ОПК – 2,1 млрд руб. (16,8%), научные, технические и холдинговые организации – 1,2 млрд руб. (9,5%), энергетическая отрасль – 1,1 млрд руб. (9,2%).

«На увеличение выручки повлияло несколько факторов. В первую очередь это появление новых продуктов и их продажа уже действующим заказчикам: ландшафт угроз постоянно расширяется, поэтому наши клиенты стремятся не только модернизировать уже установленные у них ИБ-средства, но и защитить те узлы ИТ-инфраструктуры, которые прежде не подвергались атакам злоумышленников. Кроме того, еще более важную роль стала играть техподдержка, предоставляемая специалистами «Кода Безопасности». Поскольку большинство наших заказчиков относятся к КИИ, оперативная поддержка и постоянный контакт ИБ-администраторов клиента и наших экспертов крайне необходима», – отметил коммерческий директор «Кода Безопасности» Федор Дбар.

Так, по словам Дбара, востребованность технической поддержки в денежном эквиваленте выросла на 60% – до 3,2 млрд руб. В компании существует несколько уровней техподдержки с различным набором услуг, в число которых входит помощь в настройке и внедрении оборудования, непрерывное обновление версий решений, выезды на площадку заказчика, мониторинг, обеспечение безопасности и передача информации в НКЦКИ.