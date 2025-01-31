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Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах

В ближайшее время сотрудники полиции федеральной территории «Сириус» приступят к несению службы на современных электросамокатах. Это совместный проект ОМВД России по федеральной территории «Сириус» и кикшеринга «МТС Юрент». Для реализации проекта оператор предоставил правоохранителям электросамокаты в специальном дизайне. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Сотрудники полиции будут использовать электросамокаты для обеспечения общественного порядка. В ближайшие месяцы полицейские протестируют, насколько использование данного вида транспорта может повысить эффективность работы сотрудников правоохранительных органов, особенно таких служб как ППС при патрулировании территории.

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МТС Юрент
Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах

Электросамокаты, благодаря компактным размерам, позволят сотрудникам быстрее перемещаться по улицам, особенно в условиях плотного трафика и узких переулков, где использование автомобилей может быть затруднено.

Все сотрудники полиции пройдут дополнительное тестирование на знание ПДД, в том числе касающихся средств индивидуальной мобильности, а также будут обучаться безопасному и правильному вождению электросамокатов у инструкторов.

Летом 2024 г. «МТС Юрент» представил прототип самоката для полиции и сообщил о готовности предоставить электросамокаты правоохранительным органам для выполнения патрульных функций. «Сириус», где сезон аренды самокатов длится круглый год, стал первым примером реализации проекта. В «МТС Юрент» добавили, что к концу февраля 2025 г. подведут первые итоги сотрудничества с полицией «Сириуса», и если проект окажется эффективным, будут масштабировать эту практику на другие города присутствия сервиса.

В декабре 2024 г. «МТС Юрент» и резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус» «Видеофор-Юг» запустили первую в России систему автоматического выявления правонарушений пользователей электросамокатов с применением технологий искусственного интеллекта. Система автоматически распознает неспешивание на пешеходных переходах, движение самокатов по проезжим частям, где это не предусмотрено соответствующими знаками и разметкой, поездки на одном самокате вдвоем. Данные о времени и месте инцидента передаются в сервис.

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