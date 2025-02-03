Positive Technologies зафиксировала и остановила попытки использовать DeepSeek для атак

Группа Supply Chain Security департамента Threat Intelligence экспертного центра Positive Technologies (PT ESC) обнаружила и предотвратила вредоносную кампанию в репозитории пакетов Python Package Index (PyPI). Атака нацелена на разработчиков, ML-специалистов и обычных пользователей, которые хотели бы интегрировать DeepSeek в свои системы.

Учетная запись злоумышленника была создана в июне 2023 г., однако не проявляла никакой активности до момента регистрации вредоносных пакетов deepseeek и deepseekai 29 января. После установки пакетов и запуска регистрируемых ими консольных команд происходит кража информации о пользователе, его компьютере и переменных окружения. Последние часто содержат конфиденциальные данные, необходимые для работы приложений, например учетные данные для БД, доступы к другим инфраструктурным ресурсам. В качестве контрольного сервера, куда выгружается информация, атакующий использовал сервис Pipedream, который является интеграционной платформой для разработчиков.

«Злоумышленники следят за современными трендами и часто используют их в своих целях. Не стал исключением и взлет популярности DeepSeek: под прицелом оказались пользователи, интересующиеся нейросетью. Примечательно и то, что код атакующего был создан с использованием ИИ-ассистента, на что указывают характерные комментарии, объясняющие строки кода, — отметил Станислав Раковский, руководитель группы Supply Chain Security департамента Threat Intelligence PT ESC. — Вредоносные пакеты были загружены в популярный репозиторий вечером 29 января, и уже через несколько минут их обнаружил сервис по выявлению подозрительных и вредоносных пакетов PT PyAnalysis. Мы оперативно уведомили администраторов PyPI, пакеты уже удалены. Скачать их успели более 200 раз».

В связи с повышенным интересом к сервису DeepSeek эта атака могла бы привести к большому количеству жертв, если бы вредоносная активность пакета дольше оставалась незамеченной. Эксперты Positive Technologies рекомендуют быть внимательнее к ранее неизвестным пакетам и пользоваться сервисом PT PyAnalysis. Продукт в режиме реального времени анализирует новые релизы, создаваемые пользователями PyPI, на предмет нежелательной активности.