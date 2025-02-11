Квалифицированная ЭП со смартфона myDSS 2.0 работает с МЧД

Современные удостоверяющие центры и организации внедряют машиночитаемые доверенности (МЧД) для работы с квалифицированной электронной подписью (КЭП). МЧД предоставляют сотрудникам право подписывать документы от имени юридического лица, что значительно упрощает бизнес-процессы. Для работы с МЧД сотрудникам выдается сертификат электронной подписи (ЭП), который используется совместно с МЧД для подтверждения полномочий и подписания документов.

Многие организации традиционно используют токены для хранения сертификатов своих сотрудников. Однако технологии не стоят на месте: теперь с помощью мобильного приложения myDSS 2.0, разработанного компаниями SafeTech и КриптоПро, можно выпускать мобильные сертификаты КЭП, которые тоже можно использовать совместно с машиночитаемыми доверенностями. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

«ЭТП ГПБ Консалтинг» является одним из удостоверяющих центров, предоставляющих как услуги по выпуску сертификатов КЭП с хранением в мобильном приложении myDSS 2.0, так и сервис по созданию и регистрации МЧД, обеспечивая высокий уровень удобства и безопасности для своих клиентов.

Как воспользоваться КЭП на смартфоне совместно с МЧД

Создание сертификата электронной подписи. Сотрудник, используя мобильное приложение myDSS 2.0, получает на свое имя квалифицированный сертификат ЭП.

Создание МЧД. В системе УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» формируется заявка на выпуск МЧД. Все данные, кроме полномочий, заполняются автоматически.

Подписание МЧД. Руководитель организации подписывает заявку с использованием своей электронной подписи юридического лица.

Регистрация МЧД в ФНС. После подписания заявка автоматически отправляется на регистрацию в распределенный реестр Федеральной налоговой службы.

Доступ к МЧД. После успешной регистрации сотрудник получает доступ к МЧД в своем личном кабинете для использования при подписании документов.

Как МЧД интегрируется в процесс подписания документов

Сертификат мобильной ЭП сотрудника и МЧД используются в связке с информационной системой заказчика, интегрированной с сервисами УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг». При подписании документа сотрудник подтверждает операцию с использованием приложения myDSS 2.0, где хранится ключ от его сертификата КЭП. После завершения процесса подписания документ передается в информационную систему заказчика, где автоматически прикрепляется соответствующая МЧД. В результате формируется полный архив для проверки полномочий, который может быть использован для подтверждения законности действий. Данная схема работы позволяет обеспечить соответствие законодательным требованиям, повысить удобство использования электронных подписей на мобильных устройствах и минимизировать риски за счет автоматизации проверки полномочий и корректности данных в процессах электронного документооборота.

«Внедрение машиночитаемых доверенностей является стратегически важной задачей для цифровой трансформации документооборота в стране. Это решение способствует повышению прозрачности и эффективности взаимодействия между организациями, а также обеспечивает соответствие современным требованиям законодательства. Реализация поддержки МЧД в сочетании с выпуском мобильных сертификатов КЭП предоставляет организациям новый уровень цифрового сервиса, позволяя значительно оптимизировать внутренние процессы, сократить издержки на документооборот и повысить мобильность сотрудников. Такие интегрированные решения создают основу для построения действительно современных и эффективных мобильных сервисов, которые повышают конкурентоспособность бизнеса и поддерживают его устойчивое развитие», – сказала Дарья Верестникова, генеральный директор STCrypt (входит в группу компаний SafeTech).

«Машиночитаемые доверенности - это не просто инструмент, это новая ступень в развитии цифрового документооборота. Для бизнеса важно не только соответствовать требованиям законодательства, но и эффективно организовать свои процессы. «ЭТП ГПБ Консалтинг» предлагает комплексные интеграционные решения, которые делают работу с электронными подписями и доверенностями максимально удобной и безопасной. Мы помогаем нашим клиентам адаптироваться к современным требованиям, предоставляя технологии, которые позволяют бизнесу быть мобильнее, быстрее и надежнее», - отметил Ильдар Шайдуллин, начальник удостоверяющего центра «ЭТП ГПБ Консалтинг».