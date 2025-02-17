UserGate открыла специализированный компьютерный класс в Губкинском университете

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, открыла специализированный компьютерный класс на 30 рабочих мест в Губкинском университете. Мероприятие состоялось в рамках расширения стратегического сотрудничества Академии UserGate и Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в области подготовки специалистов по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

В церемонии открытия приняли участие проректор по дополнительному профессиональному образованию РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Никита Голунов, заведующий кафедрой комплексной безопасности критически важных объектов Дмитрий Правиков и директор Академии UserGate Маргарита Зайцева.

Наличие собственной оборудованной учебной аудитории в Губкинском университете позволит повысить эффективность учебного процесса за счет погружения студентов в предмет: помимо расширенного пакета учебно-методических материалов и лицензий, студенты получат доступ к демонстрационному программно-аппаратному комплексу – межсетевому экрану следующего поколения UserGate NGFW (Next-Generation Firewall).

«Решения UserGate, де-факто, стали отраслевым стандартом в области сетевой безопасности. Это определяет актуальность образовательных курсов, нацеленных на глубокое погружение в продукты ведущего российского вендора. Благодаря сотрудничеству университета и компании UserGate мы можем предложить не только серьезное базовое образование в области информационной безопасности, но и специализацию в области решений, которые широко используются в нефтегазовой отрасли. Знания и навыки, которые можно получить в университете широко востребованы и у студентов, которые начинают свою жизнь в профессии, и у специалистов, которые получают у нас дополнительное профессиональное образование», – сказал Никита Голунов, проректор по дополнительному профессиональному образованию РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина.

«Объекты ТЭК всегда находились под пристальным вниманием киберзлоумышленников, которые стремились получить доступ к их информационным системам с самыми различными целями: от кражи данных до организации аварий и техногенных катастроф. В последние годы количество кибератак на российские объекты критической инфраструктуры значительно увеличилось, а их сложность возросла. Для эффективного противодействиям им необходимы квалифицированные специалисты, которые имеют опыт работы с отечественными ИБ-решениями, обладающими необходимым уровнем технологической независимости. Открытие класса, предназначенного для обучения студентов по специально сформированным учебным программам, а также наличие в нем демонстрационного оборудования, спроектированного и произведенного в России – важное событие в области повышения безопасности информационной инфраструктуры на государственном уровне», – сказал Дмитрий Правиков, заведующий кафедрой комплексной безопасности критически важных объектов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

«Ландшафт киберугроз очень быстро меняется, атаки становятся все более сложными и изощренными, к коммерческим целям добавляются политические, а это значит, что ИТ-инфраструктура предприятий ТЭК находится под постоянной угрозой со стороны киберпреступников и требует постоянной квалифицированной защиты. Решения для ее обеспечения также становятся сложнее и требуют более высокого уровня подготовки специалистов. Видя необходимость в кадрах, Академия UserGate оказывает все возможное содействие образовательным учреждениям для их подготовки. Одним из таких проектов является учебный класс Губкинского университета. Очень важно, чтобы специалисты обладали не только глубокими теоретическими знаниями в области ИБ, но и практическими навыками работы с отечественными решениями, в частности UserGate NGFW», – отметила Маргарита Зайцева, директор Академии UserGate.

Академия UserGate занимается развитием профессионального сообщества квалифицированных пользователей решений UserGate. Ее сотрудники создают и преподают учебные курсы, помогают внедрять их в учебные программы заведений высшего и среднего специального образования, а также сети авторизованных учебных центров.

Специальная программа UserGate Educational Partnership направлена на работу с учебными заведениями с целью повышения количества молодых ИТ-специалистов, обладающих как качественными теоретическими знаниями, так и актуальными практическими навыками, необходимыми для эффективной защиты корпоративных информационных сетей от современных киберугроз. На данный момент в программе участвует более 40 учебных заведений. В рамках сотрудничества компания предоставляет учебным заведениям полный комплект учебно-методических материалов и лицензий на ПО, а также оказывает преподавателям консультационную поддержку.