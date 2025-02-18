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ГК Mont протестировала межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)»

Группа компаний Mont, дистрибьютор программного обеспечения, завершила тестирование межсетевого экрана для корпоративного сегмента «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)». Пилотный проект по внедрению решения ГК Mont проводила на собственной инфраструктуре с учетом актуальных для бизнеса задач – обеспечение безопасной работы компании внутри корпоративного цифрового контура.

В рамках проекта тестировалась «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» версии 4.4.2, инфраструктура состояла из «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» в аппаратном исполнении от ГК InfoWatch, десктопного ПК с дополнительной сетевой картой и установленным на нем программным обеспечением, ПК для подключения к NGFW по протоколу SSH и вспомогательного оборудования. В методику испытаний было заложено тестирование следующих возможностей: фильтрация сетевого трафика, правила фильтрации; система IDS/IPS; возможности VPN; мониторинг, экспорт событий, сбор логов; URL-фильтрация; интеграция с RADIUS-сервером, контроллером домена по Kerberos; NAT; Multi-WAN; динамическая маршрутизация BGP, OSPF.

Технические эксперты ГК Mont, которые проводили тестирование «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)», по результатам пилотного проекта отметили быстрый отклик продукта, мгновенное применение настроек, возможность управления конфигурациями, а также качественно выстроенную работу техподдержки на всех этапах тестирования. Итоги тестирования и конструктивная обратная связь от специалистов ГК Mont ляжет в основу новой функциональности продукта в предстоящих релизах, отмечают разработчики InfoWatch ARMA.

«Практика подобных пилотных проектов очень ценна для нас как для вендора – это возможность протестировать решение на инфраструктуре партнера и получить компетентное мнение технических специалистов. Коллеги из ГК Mont ответственно подошли к проекту, провели все тестирования согласно методике испытаний, дали подробные комментарии и предложили ряд улучшений, которые уже реализованы. Мы ценим наше партнерство и возможность использовать результаты тестирования для доработки продукта», – отметил Стас Румянцев, продакт-менеджер InfoWatch ARMA.

«Тестирование «InfoWatch ARMA Стена» на нашей инфраструктуре позволило убедиться в высоком уровне защиты и гибкости решения. Мы протестировали продукт в условиях реальной корпоративной сети, оценили его производительность, функциональные возможности и удобство управления. Межсетевой экран от InfoWatch продемонстрировал качественную работу системы фильтрации трафика, возможности VPN и IDS/IPS. Интуитивно понятный интерфейс и оперативная техподдержка сделали процесс интеграции максимально удобным. Мы уверены, что «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» станет надежным инструментом для защиты корпоративных сетей наших партнеров», – отметил Александр Прилепский, руководитель департамента защиты информации ГК Mont.

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