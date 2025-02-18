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«Информзащита» получила статус PCI ASV-вендора

Компания «Информзащита» успешно прошла сертификацию и получила статус PCI ASV-вендора (Approved Scanning Vendor) на собственный сканер.

Данный статус подтверждает соответствие решения интегратора требованиям PCI Security Standards Council (PCI SSC), а также полное соответствие требованиям Программы безопасности российской платежной системы «Мир» (НСПК), так как сканер расположен на территории России, и результаты сканирования хранятся также в РФ.

ASV-сканирование – это обязательная процедура стандарта PCI DSS, выполнение которого требуется PCI SSC и НСПК. Эта процедура направлена на выявление уязвимостей на доступных из сети интернет сетевых ресурсах организаций, работающих с данными платежных карт (ДПК).

Требования PCI DSS устанавливают: ежеквартальное сканирование с использованием только аккредитованных ASV-вендоров, сертифицированных PCI Security Standards Council; обязательное повторение процедуры сканирования при выявлении критических уязвимостей; получение отчетов с результатами процедуры сканирования, оформленных в соответствии с требованиями PCI SSC и необходимых для подтверждения соответствия PCI DSS перед PCI SSC и НСПК.

Особо стоит отметить, что с 2024 г. программа безопасности платежной системы «Мир» предъявляет дополнительные требования к процедуре сканирования и к вендорам ASV – использование ASV-сканера, компоненты которого полностью размещены на территории России и результаты сканирования хранятся и обрабатываются также только на территории РФ.

«Получение статуса PCI ASV на собственное решение «Информзащиты» дает нам право проводить сертифицированные сканирования, помогая организациям в полной мере соответствовать требованиям PCI DSS и Программе безопасности российской платежной системы «Мир», – сказал директор департамента консалтинга и аудита «Информзащиты» Александр Барышников.

Решение «Информзащиты» представляет из себя подписку на 1 год, которая включает ежеквартальное сканирование внешних ресурсов, повторные сканирования при необходимости, подготовку отчетов в соответствии с требованиями PCI SSC и консультационную поддержку по устранению выявленных уязвимостей.

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