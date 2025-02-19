Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

МТС оградила южноуральцев от 15 лет разговоров со спамерами и мошенниками

ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям Челябинской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС за 2024 г. было заблокировано более 8 млн минут нежелательных звонков, что составляет 15 лет спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего в 2024 г. спам-звонки южноуральцам поступали в декабре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 37 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 11 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». Челябинская область вошла в топ-15 регионов, где за прошлый год было совершено максимальное количество спам-звонков одному абоненту.

«Ежегодно мы фиксируем рост числа рекламных и мошеннических вызовов в Челябинской области и других регионах страны. Например, на Южном Урале в прошлом году наши антиспам-сервисы, использующие умные алгоритмы, заблокировали почти на 50% больше звонков, чем годом ранее. При этом мы активно развиваем наши решения в области безопасности и расширяем их возможности. Сегодня алгоритм «Защитника» может пообщаться с потенциальным спамером за вас и прислать расшифровку, а функция «Безопасный звонок», которая работает на базе искусственного интеллекта, предупредит пользователя о разговоре с мошенником во время беседы», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российским безопасникам грозит тюрьма. Их могут посадить за доступ к персональным данным. Власти в поисках решения

«Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети

Microsoft вырезала из Windows 11 функцию масштабной слежки после того, как она годами шпионила за пользователями

Хакеры вовсю эксплуатируют недавно заделанную «дыру» в файерволлах Palo Alto Networks. Патчи получат не все

Бывшая Group-IB второй раз за два года сменила собственников и название

Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще