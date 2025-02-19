МТС сэкономила кировчанам более 10 лет на спам-звонках

ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям Кировской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ BigData, за прошлый год было заблокировано более 5 млн минут нежелательных звонков, что составляет 10 лет спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего в 2024 г. спам-звонки кировчанам поступали в августе. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 25 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 13 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». Также известно, что в 2024 г. одному абоненту Кировской области поступило более 17 тыс. спам-звонков.

«Сегодня спамеры придумывают все более ухищренные способы обмана клиентов, а количество таких звонков, к сожалению, постоянно растет. Кроме того, что наш сервис экономит время пользователей, отвечая за них на нежелательный звонок или предупреждая о возможном спаме, он также помогает предотвратить более серьезные последствия – кражу средств или персональных данных. Но не стоит забывать, что все-таки самое главное – это бдительность клиента. Только соблюдая нехитрые правила осторожности можно избежать серьезных неприятностей», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.