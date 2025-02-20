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Более 15 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Астраханской области

МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Астраханской области за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующих Big Data, заблокировано более 15 млн спам-вызовов и звонков от мошенников, поступивших астраханцам. Это на 66% больше звонков, чем за 2023 г.

За 2024 г. антиспам-сервис «Защитник» заблокировал свыше 15 млн нежелательных звонков, которые поступили жителям Астраханской области, в 2023 г. было заблокировано около 9 млн спам-звонков. Средняя продолжительность звонка составила около 11 секунд. Чаще всего жителям Астраханской области пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации, коллекторы, а также возможные мошенники. Антиспам защита не только сэкономила время астраханцам, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Регулярно появляются новые схемы телефонного мошенничества, которые используют злоумышленники для обмана астраханцев. Сегодня это все больше сравнивают с эпидемией, захватившей разные страны. Мы совершенствуем наши антиспам-решения, чтобы защитить пользователей от нежелательных звонков и мошенников. Так, суммарно с помощью блокировки спам-звонков удалось не только пресечь свыше 15 млн попыток спамеров дозвониться до астраханцев, но и сэкономить жителям региона около 4,8 млн минут», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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