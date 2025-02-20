Мурманчан защитили от 18 млн спам-звонков в 2024 году

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Мурманской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ Big Data, за 2024 г. в регионе было заблокировано более 3,5 млн минут нежелательных разговоров, что суммарно составляет почти семь лет сэкономленного времени. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Объем заблокированных входящих вызовов от спамеров и мошенников вырос в 1,6 раз по сравнению с 2023 г. Чаще всего в 2024 г. спам-звонки поступали жителям Заполярья в августе и декабре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал в регионе более 17 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность одного вызова составила около 12 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». Также максимальное число попыток дозвониться с сомнительных номеров одному абоненту за год в области составило более 26 тыс. - это стало рекордной спамерской атакой на одного и того же человека.

«Безусловно, при звонках с незнакомых номеров главное сохранять бдительность и ни при каких условиях не сообщать звонящему свои персональные данные, а также любые коды из сообщений. Также, благодаря решениям, основанным на аналитике больших данных и искусственном интеллекте, сейчас можно оградить себя от массы нежелательных разговоров: все звонки, поступающие с неблагонадежных номеров, блокируются и перенаправляются на автоответчик. Это позволяет сберечь драгоценное время, а иногда и избежать потери денежных средств», - сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.