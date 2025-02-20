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За год МТС избавила сахалинцев от 20 млн спам-звонков

МТС проанализировала объем звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Сахалинской области в 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС за январь-декабрь 2024 г. было заблокировано около 20 млн спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самыми богатыми на спам-звонки месяцами в 2024 г. стали июль и сентябрь - около 5 млн нежелательных вызовов заблокировано только за этот период. При этом одному сахалинскому абоненту спамеры пытались дозвониться 10 тыс. раз за год. Средняя продолжительность заблокированного звонка в 2024 г. составила 10 секунд. А суммарная длительность заблокированных вызовов достигла 5,8 млн минут, что соответствует 11 годам.

Через телефонные обзвоны на Сахалине чаще всего продвигают свои услуги спамеры с рекламными предложениями, а также звонят финансовые организации, коллекторы и мошенники. Реже всего докучают представители автомобильной сферы, фитнеса и туризма, а также сотрудники сервисов доставки. Антиспам защита не только экономит время своим пользователям, отвечая за них на звонок или предупреждая о возможном спаме, но и защищает от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Цифровые технологии, анализирующие вызовы на основе Big Data, эффективно помогают бороться с нежелательными звонками. Абоненты не отвлекаются на то, чтобы отвечать на незнакомые номера и не вступают в диалог со спамерами и мошенниками, что помогает сохранить свои средства в безопасности. Именно поэтому популярность сервиса «Защитник», блокирующего спам-звонки, стабильно растет», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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