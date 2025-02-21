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МТС сэкономила жителям Бурятии более восьми лет на спам-звонках

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Бурятии за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ BigData, за прошлый год было заблокировано около 4,5 млн минут нежелательных звонков, что составляет почти восемь лет спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего в 2024 г. спам-звонки жителям республики поступали в октябре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 8 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила более 11 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». При этом одному из абонентов в Иркутской области спамеры пытались дозвониться более 12 тыс. раз.

«Злоумышленники или спамеры сегодня действуют очень изобретательно. Помимо бдительности самого абонента, мы со своей стороны также готовы предоставить инструменты для минимизации рисков, которые могут возникнуть от действий недоброжелателей. Сервис «Защитник» экономит время пользователей, отвечая за них на нежелательный звонок или предупреждая о возможном спаме, тем самым помогает предотвратить более серьезные последствия – кражу средств или персональных данных», -- сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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