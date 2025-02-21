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За 2024 г. МТС заблокировала в Хакасии более 9 млн спам-звонков

ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям республики Хакасия за 2024 г. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использующих анализ BigData, МТС за год заблокировала более 9 млн вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жителям Хакасии в 2024 г. спамеры чаще всего звонили в осенний период, однако самым «урожайным» на такие вызовы стал август, на него пришлось более миллиона звонков от мошенников. Общий объем заблокированных нежелательных звонков в регионе превысил 3 млн минут. Средняя длительность одного заблокированного вызова составила 12 секунд. Чаще всего жителям республики пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями и опросами, коллекторы и организации по продаже товаров и услуг.

«Телефонные мошенники все чаще досаждают жителям республики, придумывая при этом новые схемы и уловки. Справиться с этим явлением и оградить себя от аферистов поможет наша умная система антиспам-защиты. Она позволяет абоненту любого оператора связи узнать, кто звонит, даже если номера нет в телефонной книге, а также пожаловаться на нежелательный звонок. Более того, наши абоненты могут получать голосовые предупреждения от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора, услышит это предупреждение только тот, кто принимает звонок. Мы наблюдаем эффективность нашего цифрового решения — за 2024 г. количество заблокированных спам-вызовов жителям Хакасии по сравнению с прошлым годом выросло более чем в два раза», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут заблокированы. Злоумышленник или спамер не дозвонится абоненту. Функция «Безопасный звонок» доступна во всех регионах присутствия МТС. Подключить ее можно в сервисе «Защитник» в приложении «Мой МТС».

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