Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Цифровизация
|

Neuro.net: как понять, что голосовому роботу можно доверять персональную информацию?

Для защиты персональных данных россиян правительство планирует ввести обязательную маркировку звонков. Новые поправки в законодательство будут направлены на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками.

Все российские колл-центры обязаны соблюдать политику обработки персональных данных. В том числе, и роботизированные контакт-центры, где в синергии с реальными операторами работают голосовые агенты.

Коммерческий директор голосовых помощников Neuro.net Александр Лошкарев отметил, что в большей части сценариев работы голосовых ассистентов не требуется обработка персональных данных. Это относится к сферам, где роботу не нужно идентифицировать абонента и, соответственно, озвучивать персональные данные. Например, в CVM-маркетинге обработка персональных данных не требуется — робот только доносит до абонента рекламное предложение. Об этом CNews сообщили представители Neuro.net.

В части сценариев работы голосовых помощников, где необходима защита ПД, основными критериями защиты являются несколько этапов. Прежде всего, компании нужно подписать с клиентом договор на обработку персональных данных. Также во время коммуникации с абонентом робот должен использовать зашифрованные каналы.

Вопрос защиты ПД закрывает On-Prem. Это модель, при которой программное обеспечение размещается на собственных серверах заказчика. Таким образом, у службы безопасности компании есть возможность контролировать ПО, а у вендора разработки — проводить регулярные сканирования платформы на предмет уязвимости. Эту модель используют операторы связи, медицинские учреждения, финансовые организации. В сфере медицины, например, робот может записать человека к доктору, попросив продиктовать ФИО клиента.

Также для защиты персональных данных в ряде случаев может использоваться комбинированный подход, подчеркивает эксперт Neuro.net. Часть компонентов системы размещается на собственных серверах заказчика, а другая часть — в облачном хранилище. Такое решение соответствует 152-ФЗ «О персональных данных».

В дополнение к описанным мерам в ряде случаев применяется дополнительная идентификация абонентов перед озвучиванием информации. Например, в сферах финансов, телекоммуникаций и ЖКХ существует проблема дебиторской задолженности. Роботы звонят должникам, чтобы напомнить о задолженности. Но перед этим голосовой агент должен озвучить ФИО должника и попросить абонента подтвердить эти данные. Только после подтверждения робот озвучивает персональную информацию по долгу.

Александр Лошкарев отметил, что озвучивание роботом персональных данных более безопасно, потому что с ними не соприкасается человек. Отработку кейса ведет система, что повышает безопасность для конечного пользователя.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ПО «Лаборатории Касперского» изгнали из госструктур Австралии. Пример подали США

Клиенты массово бегут с крупной криптобиржи, с которой хакеры увели валюту на 1,5 млрд долларов

Бизнес против. Wildberries и «Авито» критикуют стремление властей заставить россиян регистрироваться в маркетплейсах через «Госуслуги». Опрос

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Российским безопасникам грозит тюрьма. Их могут посадить за доступ к персональным данным. Власти в поисках решения

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще