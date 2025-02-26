Безопасная разработка «Ред ОС» при поддержке продуктов «Лаборатории Касперского»: итоги 2024 года

«Лаборатория Касперского» и «Ред Софт» подвели итоги внедрения продукта Kaspersky Security для бизнеса в процесс безопасной разработки отечественной операционной системы для серверов и рабочих станций. Специалисты компании «Ред Софт» развернули одно из приложений решения — Kaspersky Endpoint Security для Linux — в инфраструктуре, используемой для разработки и тестирования «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Приложение Kaspersky Endpoint Security для Linux использовалось компанией «Ред Софт» при подготовке обновлений операционной системы в течение года. Оно успешно применялось при разработке сертифицированной редакции «Ред ОС» — срок действия сертификата ФСТЭК России №4060 был продлен до 12.01.2029 года. В феврале 2024 г. компания выпустила крупный релиз операционной системы «Ред ОС 8».

Сканирование компонентов с помощью решения вендора осуществлялось на нескольких этапах разработки

Проверка при сборке пакетов. Для разработки «Ред ОС» используются решения с открытым исходным кодом. Проверка с помощью продукта «Лаборатории Касперского» помогает обнаруживать уязвимости и своевременно избавляться от нежелательных компонентов перед началом работ.

Проверка готового дистрибутива. Сканирование содержимого установочного диска «Ред ОС» и всех входящих в состав дистрибутива утилит.

Проверка после установки «Ред ОС». Kaspersky Endpoint Security для Linux устанавливается на виртуальную машину, в среде которой проходит функциональное тестирование. Защитное решение проверяет каждый файл операционной системы.

Kaspersky Endpoint Security для Linux помогает проверять как объекты файловой системы, расположенные на локальных дисках устройства, так и смонтированные и разделяемые ресурсы, доступ к которым предоставляется по протоколам SMB и NFS. Также продукт сканирует объекты автозапуска, загрузочные секторы, память процессов и память ядра операционной системы. Решение проверяет целостность системы и сообщает обо всех изменениях. Для отслеживания и обнаружения актуальных угроз Kaspersky Endpoint Security для Linux обращается к антивирусной базе «Лаборатории Касперского».

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, разработанная компанией «Ред Софт». Разработчик поддерживает продукт своевременными обновлениями. Пользователям доступен удобный интерфейс, гибко настраиваемый под личные предпочтения.

Компании «Ред Софт» и «Лаборатория Касперского» продолжат развивать сотрудничество и предоставлять пользователям качественные отечественные ИТ-продукты.