Новая почти 10-балльная уязвимость в продуктах Fortinet уже подверглась хакерской эксплуатации

Fortinet подтвердил наличие «бага» FortiJump с оценкой 9,8 балла по шкале CVSS и выпустил рекомендации по обновлению своих уязвимых продуктов.



Кавалерийский наскок

Компания Fortinet выпустила бюллетень, в котором подтвердила факт атак на уязвимость нулевого дня в своем ПО FortiManager. Уязвимость CVE-2024-47575 является критической, оценка по шкале CVSS составляет 9,8 балла. Ей даже присвоено уникальное название - FortiJump.

Такие уязвимости, как правило, очень легко поддаются эксплуатации и позволяют злоумышленникам захватывать полный контроль над уязвимыми компонентами.

Уязвимость непосредственно затрагивает протокол FortiGate to FortiManager (FGFM): недостаток авторизации в критической функции открывает неавторизованным злоумышленникам возможность запускать произвольный код или команды через специальные запросы.

Фото: соцсеть Fortinet Критическая уязвимость в Fortinet FortiManager под активной эксплуатацией

Затронуты версии FortiManager 7.x, 6.x, FortiManager Cloud 7.x, и 6.x.

Кроме того, затронуты старые модели FortiAnalyzer 1000E, 1000F, 2000E, 3000E, 3000F, 3000G, 3500E, 3500F, 3500G, 3700F, 3700G, и 3900E при условии, что хотя бы у одного интерфейса активна служба fgfm и задана следующая конфигурация:

config system global

set fmg-status enable

end

Как приструнить

Fortinet выпустил инструкции по нейтрализации угрозы. В частности, для версию FortiManager 7.0.12 и выше, 7.2.5 и выше, 7.4.3 и выше необходимо заблокировать возможность регистрации неизвестных устройств:

config system global

(global)# set fgfm-deny-unknown enable

(global)# end

Для FortiManager версии 7.2.0 и выше рекомендуется задать «белый» список IP-адресов шлюзов FortiGate:

config system local-in-policy

edit 1

set action accept

set dport 541

set src

next

edit 2

set dport 541

next

end

Для версий 7.2.2 и выше, 7.4.0 и выше и 7.6.0 и выше можно настроить специальный сертификат и распространить его по шлюзам:

config system global

set fgfm-ca-cert

set fgfm-cert-exclusive enable

end

Ну, а самым рабочим способом будет, естественно, обновление уязвимых оболочек до исправленных версий: 6.2.13, 6.4.15, 7.0.13, 7.2.8, 7.4.5, 7.6.1 или выше.

Оболочка FortiManager Cloud 7.6 уязвимости не содержит.

В компании указывают, что уже наблюдаются атаки на уязвимые системы с целью вывода определенных файлов из FortiManager, которые содержат IP-адреса, реквизиты доступа и данные о настройках устройств.

Информации о распространении вредоносов или бэкдоров на уязвимые системы FortiManager пока нет.

«Вполне рядовая ошибка программиста получила нерядовой масштаб и привлекла массу внимания из-за популярности уязвимого решения, что повысило угрозу от нее на несколько порядков», - отмечает Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. «Пока что хакеры не успели нанести много вреда с ее помощью, но ждать теперь, вероятно, недолго».

Агентство по защите инфраструктуры и кибербезопасности США (CISA) внесло «баг» CVE-2024-47575 в свой список известных уязвимостей и предписало госучреждениям установить необходимые обновления до 11 ноября 2024 г.