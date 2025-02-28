«Нейроинформ» выявила топ-5 самых ярких трендов в области информационной безопасности в 2025 году

Эксперты российской ИБ-компании «Нейроинформ», занимающейся анализом и оценкой киберрисков в бизнесе, изучили ситуацию на рынке и выявили тпо-5 самых ярких трендов в области информационной безопасности в 2025 г. Специалисты считают, что эти тренды будут влиять на развитие рынка в течение всего 2025 г. По данным аналитического центра «Нейроинформ», в топ-5 самых ярких трендов 2025 г. в сфере ИБ вошли: ИИ-агенты, постквантовая криптография, использование вредоносного ПО, защита от дезинформации и безопасность, основанная на идентификации. Об этом CNews сообщили представители компании «Нейроинформ».

ИИ-агенты – это один из ключевых трендов 2025 г. В настоящее время возможности ИИ широко используются в бизнесе и социальной сфере. Злоумышленники тоже активно применяют ИИ-инструменты на практике из-за простоты использования. В 2025 г. киберпреступники будут чаще применять ИИ в атаках социальной инженерии и при создании дипфейков для обхода процедур KYC.

Важным трендом 2025 г. является постквантовая криптография. В 2024 г. NIST утвердил новые стандарты постквантового шифрования, что заставит многие организации внести корректировки в свои политики. Постквантовая криптография предлагает методы шифрования, которые невосприимчивы к квантовым атакам. Для того, чтобы противостоять угрозам, в ближайшее время компаниям предстоит перейти на системы, которые заменят современное шифрование, являющееся недостаточно устойчивым перед мощностями квантовых компьютеров.

Использование вредоносного ПО хакерами – еще один значительный тренд 2025 г. По данным аналитиков «Нейроинформ», количество кибератак с использованием вирусов-шифровальщиков в России в 2024 г. выросло на 82% по сравнению с 2023 г. В результате подобных атак пострадали российские компании из всех ключевых отраслей. В 2025 г. наблюдается тенденция к росту использования вредоносного ПО злоумышленниками, и количество атак будет только расти. В последнее время появляются новые сервисы по модели подписки Raas (Randsome as a Service), которые предлагают готовый набор инструментов, и для его использования достаточно минимальных навыков.

Защита от дезинформации является новой технологией, направленной на систематическую проверку достоверности информации. В настоящее время данное направление активно развивается и может стать полезным инструментом для бизнеса. Данная технология обеспечивает снижение уровня мошенничества за счет усиления мер проверки личности, предотвращение захвата учетных записей за счет непрерывной оценки рисков и защиту репутации бренда.

Еще один ИБ-тренд 2025 г. – безопасность, основанная на идентификации. Многие компании в своих ИБ-стратегиях делают акцент на идентификации. В настоящее время компании активно внедряют облачные решения и другие ИТ- системы. В связи с этим возникает необходимость тщательно проверять личность пользователя и осуществлять процесс аутентификации постоянно, чтобы обеспечить защиту систем от несанкционированного доступа и различных киберугроз. В 2025 г. для многих компаний будет важно создание эффективной структуры идентификации и разработка инструментов идентификации.