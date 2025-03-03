«Солар»: вредоносное ПО в 2024 г стало ключевой угрозой для транспорта, здравоохранения и промышленности

Больше половины атак на пищевую промышленность, транспорт и здравоохранение совершается с помощью вредоносного ПО (ВПО). Для ИТ-компаний серьезной угрозой также являются попытки компрометации учетных записей, а для финансов — сетевые атаки. К таким выводам пришли эксперты ГК «Солар». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

В основу аналитики легли данные центра противодействия кибератакам Solar JSOC за 2024 г. Всего сервис мониторинга Solar JSOC покрывает около 300 крупных организаций из разных отраслей, включая госсектор, финансы, нефтегазовую отрасль, энергетику, телекоммуникации, крупный ритейл.

В 2024 г. эксперты Solar JSOC зафиксировали более 31 тыс. атак — инцидентов, подтвержденных заказчиком, а большинство из них пришлись на 4 квартал. Это в целом соответствует прошлогодним показателям. Доля инцидентов с высокой степенью критичности за год выросла с 2% до 5%. А наиболее атакуемым сектором в 2024 г., как и ранее, остался госсектор (55% инцидентов). За ним следует финансовая (18% атак) и транспортная (16%) отрасли.

Активнее всего в отчетном периоде злоумышленники использовали ВПО при атаках на транспортную отрасль: с вирусами связано 86% всех выявленных инцидентов. От подобных атак страдают также здравоохранение, где на вирусы приходится 70% инцидентов, и пищевая промышленность (55% инцидентов).

«В части ИБ транспорт, здравоохранение и промышленность не так сильно зарегулированы, как, скажем, финансы. Часто эти сферы ограничиваются базовыми средствами киберзащиты и не всегда имеют налаженный процесс управления уязвимостями. К тому же подобные предприятия обладают распределенной инфраструктурой, в которой обычно есть неучтенные ИТ-активы, не попадающие в поле зрение мониторинга ИБ-служб. На таких неучтенных системах злоумышленники могут развернуть ВПО, которое, например, используется для майнинга криптовалют или для построения ботнетов из взломанных устройств. А организации здравоохранения часто страдают от вирусов-стиллеров, которые нацелены на хищение конфиденциальных данных из систем. Собранную информацию злоумышленники могут использовать для дальнейших атак», — отметила Евгения Хамракулова, руководитель направления по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар».

Госсектор, сфера финансов и ИТ-отрасль менее подвержены попыткам заражения, но для них ключевыми становятся другие угрозы. В частности, ИТ-компании часто (в 29% случаев) сталкиваются с попытками компрометации учетных записей. Это может быть связано с тем, что через ИТ-подрядчиков злоумышленники пытаются проникнуть в сети крупных заказчиков. Например, такие атаки могут быть успешными в случае, если компания-заказчик не заблокировала учетные данные подрядчика после завершения всех работ, и за этой учеткой никто больше не следит. Также у взломанных хакерами подрядчиков может быть широкий набор прав и доступов к системе заказчика, включая критичные сегменты сети.

В финсекторе уровень защиты от базовых угроз выше, чем в других отраслях. Поэтому инциденты с применением ВПО здесь находятся на третьем месте, в то время как в остальных отраслях это топ‑1 среди угроз. Однако банки интересны злоумышленникам с высокой квалификацией, которые реализуют сложные целевые атаки. Для отрасли наибольшую угрозу в 2024 году представляли сетевые атаки и попытки эксплуатация уязвимостей. Большинство сетевых атак было связано с несанкционированным внутренним сканированием, то есть изучением злоумышленниками внутренней сети жертвы: веб-приложений, систем и устройств. А уязвимости используются хакерами на всех этапах развития атаки: при попытках взлома, при горизонтальном продвижении по сети и повышении привилегий на хосте, при попытках компрометации систем банка внутри инфраструктуры.

Данные мониторинга инцидентов еще раз показывают, что для обеспечения надежной киберзащиты организациям требуется комплексный подход: от ИБ-аудита до современных ИБ-продуктов и экспертных сервисов. Это и полноценный мониторинг инфраструктуры с использованием специальных сенсоров (NTA, EDR и проч.), и регулярное обучение сотрудников киберграмотности, и выстроенный процесс управления уязвимостями, и использование продвинутых СЗИ: Next Generation Firewall (NGFW), Secure Web Gateway (SWG) и др.