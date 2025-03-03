UserGate запустила услугу экспресс-аудита защищенности для малого и среднего бизнеса

Компания UserGate, российский разработчик экосистемы ИБ-решений, запустила услугу экспресс-аудита защищенности, предназначенную для предприятий малого и среднего бизнеса. В рамках сервиса, который предоставляется центром мониторинга и реагирования (MRC) UserGate, эксперты осуществляют комплексную проверку защищенности периметра корпоративной инфраструктуры компании, выявляют ее уязвимости и слабые места, представляют отчет, включающий описание возможных рисков, а также список подробных рекомендаций по их устранению.

Центр мониторинга и реагирования (Monitoring and Response Center) UserGate – это команда экспертов по информационной безопасности, которая в режиме 24/7 занимается поиском, изучением и нейтрализацией информационных угроз. Сотрудники центра осуществляют мониторинг информационного пространства, выявляют и исследуют новые угрозы, вырабатывают механизмы противодействия, помогают разработчикам защитных решений UserGate реализовывать их в продуктах компании, оказывают услуги аудита и консалтинга в области информационной безопасности, также представляют услуги мониторинга корпоративной инфраструктуры заказчика по модели SOC-as-a-Service.

Специалисты центра в непрерывном режиме анализируют информацию из широкого спектра источников: от внутренних аналитических отчетов и фидов данных, полученных в том числе от технологических партнеров и заказчиков, до публичных отчетов разработчиков и ИБ-компаний, тематических конференций и форумов. Подобный проактивный подход к анализу деятельности злоумышленников позволяет специалистам центра предпринимать превентивные меры по защите цифровой инфраструктуры компаний-заказчиков от кибератак, а также в кратчайшие сроки нейтрализовать их последствия.

«Ежедневно в наш центр мониторинга и реагирования MRC UserGate стекается огромное количество данных об атаках, направленных на цифровую инфраструктуру предприятий. Мы видим и знаем, какие приёмы и методы используют злоумышленники. И если крупные компании и организации, как правило, имеют возможность уделить вопросам обеспечения собственной безопасности необходимое внимание, то малый и средний бизнес, зачастую, оказывается беззащитным перед лицом киберугроз, поскольку не имеет для борьбы с ними ни необходимых знаний, ни опыта, ни ресурсов. И это при том, что в современно мире одна результативная кибератака может положить конец любому бизнесу, если этот риск заранее не просчитан и не заложен в бюджет, – сказал Дмитрий Кузеванов, CISO, директор центра мониторинга и реагирования MRC UserGate. – Проект Экспресс-аудит защищенности направлен, прежде всего, на повышение информированности бизнеса о вопросах информационной безопасности и киберрисков. Мы решили дать возможность небольшим компаниям оценить собственный уровень защищённости с помощью наших экспертов, но при этом сделать эту услугу доступной. Мы готовы делиться нашей экспертизой и помогать обеспечивать безопасность цифровой инфраструктуры предприятий вне зависимости от их масштаба и специфики деятельности».

Услуга экспресс-аудита защищенности предоставляется на конкурсной основе для компаний, подавших свои заявки на ее проведение. Стоимость фиксированная – 100 тыс. руб. Срок проведения аудита – 5 рабочих дней.