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Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и программного комплекса информационной безопасности «Сакура»

Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и разработчик программного обеспечения «ИТ-Экспертиза» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR и программного комплекса «Сакура», предназначенного для контроля защищенности удаленных рабочих мест. Проведенные тесты в совместной среде продемонстрировали, что решения корректно работают в связке и их можно использовать без ограничений. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Теймур Хеирхабаров, директор департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз, Bi.Zone: «Инсталляционная база Bi.Zone EDR — одна из крупнейших в России. Наши EDR-агенты установлены на сотнях тысяч устройств, на которых одновременно работают и другие СЗИ. Каждое из этих решений обладает собственной спецификой, которую мы учитываем. Кроме того, у нас выстроен процесс многоуровневого тестирования продукта и всех его компонентов. Благодаря этому Bi.Zone EDR обладает высокой совместимостью с разработками других вендоров кибербезопасности, а вероятность ошибок и сбоев в работе сводится к минимуму».

Как Bi.Zone EDR, так и программный комплекс информационной безопасности «Сакура» совместимы с российскими операционными системами: Astra Linux, «Ред ОС» и «Альт».

Максим Ефремов, заместитель генерального директора по информационной безопасности компании «ИТ-Экспертиза»: «Чтобы эффективнее справляться с вызовами в области кибербезопасности и повысить общий уровень защищенности наших заказчиков, мы усиливаем сотрудничество с коллегами из мира информационной безопасности. Убежден, что именно совместная работа поможет сделать механизмы защиты информации совершенными, а также позволит разработать новые технологии, необходимые нашим заказчикам».

Согласно исследованию Threat Zone 2025, большинство кибератак приходится на государственные организации (15% всех случаев), финансовый сектор (13%), а также транспортные и логистические компании (11%). Основной мотивацией злоумышленников по-прежнему остается финансовая (67%), однако за последний год выросла доля атак с целью шпионажа (21%) и хактивизма (12%).

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