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BI.Zone: шпионская группировка Squid Werewolf рассылает заманчивые «предложения о работе»

Характерный почерк кибегруппировок, нацеленных на шпионаж, — рассылка фишинговых писем от имени регуляторов или иных ведомств. Это связано с тем, что такие кластеры атакуют в основном государственные и научно-исследовательские организации. Но злоумышленники из Squid Werewolf пошли необычным для шпионов путем: они притворились HR-менеджерами реально существующей крупной компании.

Squid Werewolf — это шпионский кластер, атакующий организации Южной Кореи, Японии, Вьетнама, России, США, Индии, ОАЭ и других стран. В конце 2024 г. злоумышленники попытались проникнуть в одну из российских компаний. Предположив, что на компьютере одного из сотрудников может находиться ценная информация, группировка отправила жертве фишинговое письмо с предложением рассмотреть вакансию в реальной промышленной организации.

Олег Скулкин, руководитель BI.Zone Threat Intelligence, сказал: «Злоумышленники хорошо подготовились к атаке и предварительно собрали полезную информацию о сотруднике. Чтобы не вызвать подозрений у жертвы, атакующие добавили во вложенный файл информацию о зарплате, обещанной в письме.

Кластер самостоятельно разработал вредоносный инструмент, а также наложил на него несколько слоев обфускации, то есть изменил код программы, чтобы ПО стало сложнее распознать. Все это затруднило обнаружение вредоносной активности».

Атакующие отправили жертве фишинговое письмо с ZIP-архивом, который содержал LNK-файл «Предложение о работе.pdf.lnk». По задумке злоумышленников, пользователь должен открыть вложение и так запустить вредоносное ПО. С его помощью группировка получила бы доступ к чувствительным данным.

Интересно, что злоумышленники все реже используют документы Microsoft Word и Microsoft Excel. Это связано с тем, что Microsoft периодически блокирует выполнение макросов в скачанных из интернета документах. Так что теперь атакующие предпочитают архивы с исполняемыми файлами, скриптами или ярлыками.

В 2024 г. 57% целевых атак на российские компании начинались именно с фишинговых писем. Защититься от них помогут решения для фильтрации нежелательной почты, например BI.Zone Mail Security. Оно обладает высокопроизводительным ядром, разработанным компанией BI.Zone, и сочетает различные методы анализа email-трафика.

Быть в курсе атак и строить стратегию киберзащиты помогают данные порталов киберразведки, таких как BI.Zone Threat Intelligence. Информация о методах и инструментах злоумышленников, а также данные с теневых ресурсов позволяют обеспечить эффективную работу СЗИ, ускорить реагирование на инциденты и защититься от наиболее серьезных для компании угроз.

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