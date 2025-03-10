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МКБ выходит на новый уровень защиты разработки с Kaspersky Container Security

МКБ («Московский кредитный банк») внедрил решение Kaspersky Container Security в рамках своей стратегии импортозамещения, обеспечив повышение уровня безопасности контейнерной разработки приложений и их защиты от киберугроз на всех этапах эксплуатации. Это решение позволяет банку надежнее защищать свои цифровые продукты и данные пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В условиях стремительной цифровизации МКБ активно применяет технологии контейнеризации. Для обеспечения безопасности в этой области банк провел тестирование нескольких российских решений и выбрал Kaspersky Container Security, которое полностью соответствует его требованиям и поддерживает принцип DevSecOps, необходимый для безопасной разработки и эксплуатации программного обеспечения.

«Финансовые данные наших клиентов требуют максимальной защиты, и поэтому мы используем только проверенные решения. Тестирование Kaspersky Container Security подтвердило его высокую эффективность в обеспечении безопасности контейнеризации и интеграции в наши процессы», — сказал Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности МКБ.

Kaspersky Container Security обеспечивает комплексную защиту ключевых элементов контейнерных сред на протяжении всего их жизненного цикла. Среди его основных возможностей: интеграция с реестрами образов, CI/CD-платформами и системами безопасности, использование открытого API; поведенческий анализ контейнеров, выявление и предотвращение нелегитимных активностей; автоматическая инвентаризация ресурсов с визуализацией сетевого взаимодействия и связанных рисков; проверка контейнеров на соответствие требованиям регуляторов с использованием баз уязвимостей, таких как БДУ ЛК, БДУ ФСТЭК и NIST.

Особое внимание в процессе интеграции было уделено проверке образов перед их развертыванием и запуском. Это позволило не только повысить уровень безопасности разработки, но и минимизировать возможные угрозы на всех этапах эксплуатации. Функциональность решения, включающая защиту в режиме выполнения (Runtime) и поддержку интеграции с популярными реестрами (Harbor, Nexus, GitLab), стала ключевым фактором при его выборе.

«Популярность технологий контейнеризации требует специализированных средств защиты. Kaspersky Container Security помогает компаниям сосредоточиться на развитии продуктов, автоматизировать рутинные процессы и обеспечивать безопасность. Это важный элемент платформы решений для бизнеса, отвечающий современным вызовам», — сказала Марина Усова, руководитель управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского».

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