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Мультиагентные ИИ-системы усилят кибербезопасность страны

Чтобы защитить граждан, бизнес и государство от киберугроз, в России создадут мультиагентные системы на базе искусственного интеллекта (ИИ) и передовые модели машинного обучения. Разработкой инновационных решений займутся Сбербанк и «Лаборатория Касперского». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны договорились о технологическом сотрудничестве, изучении и разработке алгоритмов и решений в области кибербезопасности с использованием ИИ-технологий и машинного обучения, в частности генеративного искусственного интеллекта (GenAl). В планах — создание мультиагентных систем и ИИ-моделей в сфере кибербезопасности, обучение таких моделей и разработка индустриального стандарта оценки их способностей в сфере информационной безопасности.

Стороны также будут исследовать возможности автономного применения искусственного интеллекта в приложениях кибербезопасности. Технологии и экспертиза компаний в том числе позволят сформировать выборки для обучения моделей ИИ, что ляжет в основу решений для обеспечения комплексной кибербезопасности страны, бизнеса и населения.

С ростом количества кибератак с использованием искусственного интеллекта и увеличением их мощности критически важна разработка автономных и адаптивных решений для эффективной защиты и противодействия преступникам. Создание мультиагентных ИИ-систем, над которыми компании будут работать, поможет усилить защиту граждан, организаций и государства, и в целом всей стране выйти на новый уровень кибербезопасности. Такие решения смогут предугадывать угрозы и предотвращать атаки еще на этапе их планирования.

Стороны запускают совместный проект по исследованию ИИ-возможностей в кибербезопасности на базе прототипа мультиагентной системы Сбербанка, созданной для автоматизации проверки защищенности инфраструктуры с использованием GenAl. На текущий момент прототип уже способен самостоятельно выявлять уязвимости, адаптируя методы проверок в реальном времени, что значительно повышает эффективность и глубину тестирования.

В дальнейшем мультиагентные системы на базе искусственного интеллекта, которые будут разработаны в рамках сотрудничества, возможно будет применять в различных областях кибербезопасности, в том числе для изучения активности злоумышленников.

Сбербанк и «Лаборатория Касперского» планируют обмениваться опытом в сфере кибербезопасности, проводить научно-представительские мероприятия для формирования у бизнеса и государственных структур практических навыков противодействия кибератакам.

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